Канцлер Германии не стал отвечать на вопрос о поставках танков Leopard Украине
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Канцлер Германии Олаф Шольц на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе не стал прямо отвечать на вопрос о передаче танков Leopard Украине.
По его словам, одной из целей страны является поддержка Украины сколько этого будет необходимо. При этом Шольц подчеркнул необходимость избежать эскалации, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Шольц рассказал, что обсуждения о помощи Украине, в том числе с США, непубличные. Канцлер также отметил необходимость «не допустить войны между Россией и НАТО».
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки. Сообщалось, что Польша хочет передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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