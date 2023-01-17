Военкор Газдиев сообщил об освобождении последнего рудника в Соледаре
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Военкор Мурад Газдиев сообщил, что рудник №7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер».
«Рудник №7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер». Соледар и окрестности целиком наши», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль.
15 января в Минобороны РФ сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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