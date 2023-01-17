Военкор Газдиев сообщил об освобождении последнего рудника в Соледаре

Военкор Мурад Газдиев сообщил, что рудник №7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер».

«Рудник №7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер». Соледар и окрестности целиком наши», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль.

15 января в Минобороны РФ сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.

—