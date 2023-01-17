Деловой репутации не обнаружили

ЕСПЧ встал на сторону «Новой газеты». Мы обжаловали решения судов по искам Игоря Сечина, Василия Якеменко и ФСБ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить «Новой газете» суммарно 15 тысяч евро компенсации за публикации, в которых российские суды обнаружили «недостоверную информацию» и порушенную «деловую репутацию» истцов. Европейский суд установил, что власти РФ нарушили 10-ю статью Европейской конвенции о правах человека, обеспечивающую право на свободу выражения мнений. Иски в ЕСПЧ были поданы задолго до того, как РФ вышла из Совета Европы и отказалась исполнять решения Европейского суда по правам человек. Впрочем, и до этого российские власти игнорировали решения международного суда — разве что деньги выплачивали, а теперь перестали делать и это.

Судились мы не только из-за принципов, которыми руководствуется «Новая газета» с момента своего основания, но и исходя из максимы:

в РФ надо жить долго, а еще дольше — ждать справедливости. Но справедливость все равно наступит, а кого-то — настигнет, слишком уж большие счета накопило российское государство, чтобы они остались неоплаченными.

Мы обратились в Европейский суд по правам человека с заявлением о нарушении российскими властями нашего права на свободное распространение информации и права общества — знать правду. Два наших иска суд объединил в одно дело, а третий рассматривал отдельно.

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«При рассмотрении жалоб в ЕСПЧ судьи анализируют, насколько правомерно и соразмерно другим конвенционным ценностям втом или ином деле происходило вмешательство со стороны государства в право на свободу выражения мнений. Для этого проводится такой своеобразный трехступенчатый «тест». Во-первых, вмешательство должно иметь правовое основание в виде соответствующего закона, а не быть полностью произвольным. Во-вторых, такое вмешательство должно предусматривать одну из легитимных целей, предусмотренных Конвенцией, например, защиту репутации иных лиц. Наконец, вмешательство должно быть «необходимым в демократическом обществе», иными словами, национальные власти должны найти оптимальный баланс между правами заявителей и других лиц или общим благом. Этот третий критерий как раз становится провальным в подавляющем большинстве случаев для властей в ЕСПЧ», — объяснил представлявший интересы «Новой» юрист Ярослав Кожеуров.

Первый кейс, по которому ЕСПЧ обнаружил нарушения, касается двух публикаций: журналистов Романа Анина* и Ивана Жилина.

В своей статье «Секрет «Принцессы Ольги» Анин рассказывал, как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин мог быть связан с одной из самых дорогих яхт в мире. После публикации иск сначала подала супруга (на тот момент) Ольга Сечина, а затем сам глава госкорпорации. Впрочем, что-то пошло не так — не договорились в семье. Супруга настаивала, что это вмешательство в частную жизнь и публикация персональных данных (тем самым признавая достоверность фактов, изложенных в расследовании «Новой»), а глава «Роснефти» утверждал, что все — ложь и пострадала его деловая репутация.

Изначально в заявлении главы госкорпорации содержалось требование уничтожить тираж газетного номера, в котором был опубликован этот материал, однако позже этот пункт исчез из списка требований, зато осталось пожелание убрать материал с сайта «Новой» и опубликовать опровержение. В 2016 году Басманный суд Москвы признал материал Анина порочащими честь и достоинство Игоря Сечина (иск его жены — дематериализовался).

ЕСПЧ постановил, что во время разбирательства по иску Сечина российские суды не уделили должного внимания принципам и критериям «для обеспечения баланса между правом на уважение частной жизни и правом на свободу выражения мнений».

Публикация Ивана Жилина «Хуснидин должен признаться, что взорвал дом» рассказывала о пытках, которым подвергся Хуснидин Зайнабидинов. ФСБ обиделась и подала иск, защищая опять-таки «деловую репутацию» (слава богу, что не право на частную жизнь). В апреле 2019 года Басманный суд требования силового ведомства удовлетворил и признал, что у организации ФСБ РФ есть-таки деловая репутация, и она была опорочена. По требованию суда текст Жилина был удален с сайта «Новой».

В Страсбурге заметили, что действительно Гражданский кодекс РФ позволяет госорганизациям защищать свою деловую репутацию в судах, однако эти нормы противоречат Европейской конвенции. По мнению ЕСПЧ, в данном случае вмешательство властей не предусматривало легитимной цели, в связи с чем он даже не стал рассматривать третий критерий — необходимость в демократическом обществе.

В результате суммарно по этим двум заявлениям ЕСПЧ обязал Россию выплатить «Новой» 7500 евро.

Второй кейс, по которому нам присудили аналогичную компенсацию, касается публикации журналистов Лолы Тагаевой и Александра Литого. Речь в статье идет о провокациях против оппозиционеров и причастности к этому молодежного движения «НАШИ» (помните, было такое?). В 2011 году Басманный суд посчитал статью порочащей честь и достоинство экс-главы «Росмолодежи» и основателя движения молодых политических гопников Василия Якеменко. Но с этим решением также не согласились в Страсбурге.

ЕСПЧ признал, что во всех трех случаях была нарушена 10-я статья Европейской конвенции о правах человека, которая обеспечивает право на свободу выражения мнений.

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«Позиция РФ заключается в том, что после того, как 15 марта наши власти подали заявления о выходе из состава Совета Европы, мы уже не можем быть участниками Конвенции. При этом в прошлом году был принят закон о том, что РФ не будет исполнять те постановления ЕСПЧ, которые вступили в силу после 15 марта. А решения по нашим заявлениям были вынесены 10 января 2023 года, так что требовать их исполнения уже нельзя. Другое дело, Совет Европы считает, что РФ не сама вышла из организации, а ее исключили решением Комитета министров от 16 марта прошлого года. Не важно, кто кого бросил в этой ситуации, важно, что Конвенция прекращает действие для государства не сразу, а спустя полгода после денонсации или выхода из Совета Европы, то есть РФ продолжала быть участницей Конвенции до 16 сентября 2022 года. А это значит, что ЕСПЧ сохраняет свою юрисдикцию в отношении нарушений Конвенции, которые могли иметь место вплоть до этой даты. И рассматриваться судом такие дела будут еще долго. Решения по ним, с точки зрения Совета Европы, будут обязательными для России», — отметил Кожеуров.

Российские власти, скорее всего, проигнорируют эти решения ЕСПЧ, как и многие другие аналогичные. Но решения приняты и обжаловать их практически некуда, а власти — такая субстанция, что имеет недолговечный период распада.

Сергей Соколов, замглавного редактораАндрей Карев* Признан Минюстом РФ иноагентом.

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