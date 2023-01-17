Мнение: Должны уметь ходить строем?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с забавной инициативой. Мол, у госслужащих, депутатов, работников прокуратуры и судебной системы обязательно должен быть опыт службы в армии и военно-учетная специальность.

Дословно: «Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры – в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах» (отсюда).

Понятное дело, что никакого законодательного закрепления инициативы Володина об обязательной службе в армии для чиновников и депутатов, судей и прокуроров не произойдет. Но недоумеваю, зачем Володин выступил с такой инициативой? Решил потроллить неслуживших в армии? Но он и сам не служил… Или как?

Конечно, вреда от службы в армии нет. Но и польза для будущих чиновников и депутатов, судей и прокуроров – сомнительная. Ну разве что научатся беспрекословно выполнять приказы и ходить строем…. Нужно ли это депутатам и чиновникам, судьям и прокурорам? Почему бы и нет?

Фотография отсюда

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