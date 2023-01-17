“Грязь”: известный артист публично плюнул в Собчак

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Ксении Собчак регулярно появляются новые интервью с интересными героями. По словам

самой ведущей, регулярность — это одна из важнейших деталей успеха шоу в Интернете.

Однако, не меньшую роль играет и выбор гостя.

Так, в новом

выпуске появился Артем Калайджян. Пользователям Сети он больше знаком под

псевдонимом Серго и героем популярного проекта «Непосредственно Каха».

Приглашение от Ксении Собчак блогер получил после ролика в социальных сетях. Артем

сам захотел стать героем интервью.

Теперь же, после

выхода выпуска новый герой интервью Собчак, Серго публично раскритиковал ролик.

По его мнению, в выпуске остались только кусочки по одной теме. И хотя в

разговоре были и другие интересные моменты, редакторы просто их вырезали.

В результате, по

словам Калайджяна, весь ролик они обсуждали обзор блогера BadComedian на фильм с одноименным названием. Напомним,

что BadComedian жестко

раскритиковал картину. По мнению зрителей, оплеванный герой предстал публике неинтересной

и односторонней личностью.

“Хотя весь

день мы говорили о многих других вещах, они оставили только грязь”, —

досадно заметил герой Ксении Собчак.