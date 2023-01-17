 

“Грязь”: известный артист публично плюнул в Собчак

17.01.2023, 19:40, Разное
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Ксении Собчак регулярно появляются новые интервью с интересными героями. По словам
самой ведущей, регулярность — это одна из важнейших деталей успеха шоу в Интернете.
Однако, не меньшую роль играет и выбор гостя.

Так, в новом
выпуске появился Артем Калайджян. Пользователям Сети он больше знаком под
псевдонимом Серго и героем популярного проекта «Непосредственно Каха».
Приглашение от Ксении Собчак блогер получил после ролика в социальных сетях. Артем
сам захотел стать героем интервью.

Теперь же, после
выхода выпуска новый герой интервью Собчак, Серго публично раскритиковал ролик.
По его мнению, в выпуске остались только кусочки по одной теме. И хотя в
разговоре были и другие интересные моменты, редакторы просто их вырезали.

В результате, по
словам Калайджяна, весь ролик они обсуждали обзор блогера BadComedian на фильм с одноименным названием. Напомним,
что BadComedian жестко
раскритиковал картину. По мнению зрителей, оплеванный герой предстал публике неинтересной
и односторонней личностью.

“Хотя весь
день мы говорили о многих других вещах, они оставили только грязь”, —
досадно заметил герой Ксении Собчак.


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