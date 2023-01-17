 

“Кто захочет вернуться – ждем обратно”: Пригожин привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК “Вагнер” после окончания контракта

17.01.2023, 19:40, Разное
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Бойцы отслужили в рядах ЧВК “Вагнер” 180 дней. Пригожин отметил проявленное мужчинами мужество и героизм, подчеркнув, что каждый прошел “кровь, землю, говно и сахар”. Предприниматель напомнил, что, несмотря на то, что некоторые “музыканты” сперва выражали сомнения, они выполнили свою задачу честно.

“Деньги есть, медали есть, адреналина выхлестнули столько, что вам еще до правнуков хватит. Поэтому старайтесь поаккуратнее. Тех, кто захочет вернуться — ждем обратно. Кто захочет жениться, креститься, учиться — вперед с благословлением”, — сказал бизнесмен в видеоролике, опубликованном пресс-службой копании “Конкорд”.

Ранее в ЧВК “Вагнер” отработала контракт еще одна группа бойцов. Пригожин вернул домой с фронта 60 человек.


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