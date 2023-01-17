Мнение: Чернокожие новгородские викинги, почему нет новых протестов BLM и репарации за расизм

1. Пишут, что в сериале «Викинги: Вальхалла», продолжении известного сериала «Викинги», появились чернокожие персонажи. В том числе негр родом из Новгорода 11 века, примкнувший к дружине викингов (ссылка).



Если Нетфликс и другие американские студии снимают фэнтези, то они вправе добавлять туда не только негров, но и эльфов с драконами. Однако всё же феномен новгородских негров противоречит не только реальной средневековой истории, но и биологии с физиологией. Северные популяции людей прошли естественный отбор на светлокожесть – по причине недостатка солнечного света в высоких широтах, от которого зависит выработка витамина Д.

Однако сериал «Викинги: Вальхалла» позиционируется как историческая драма. История и персонажи там могут быть чрезмерно драматизированы, местами даже откровенно выдуманы, однако соблюдать верность хотя бы общему антуражу и историческим реалиям эпохи авторы всё-таки должны.

2. В США на днях произошло трагическое событие: снова убили чернокожего. На этот раз жертвой полиции стал родственник основателя того самого движения БЛМ, чьё название расшифровывается как «Жизни чёрнокожих имеют значение» (ссылка):



Брата основателя движения Black Lives Matter Кинана Андерсона был убит шокером полицейского после того, как он устроил автомобильную аварию в Лос-Анджелесе.

Полицию вызвали одни из участников ДТП, но на месте происшествия Андерсон начал оскорблять патрульных, после чего получил смертельный удар шокером.

Прошло уже несколько дней, но в США тишина. Казалось бы, БЛМ должны были немедленно поднять мощную волну протестов – намного круче и жёстче, чем протесты по поводу гибели Джорджа Флойда несколько лет назад (тогда массовые погромы и мародёрство стали немалой проблемой для администрации президента Трампа).

Но протестов нет, БЛМ молчит (ссылка). Со стороны может даже показаться, будто БЛМ – это такая цепная собака, прислуживающая Демократической партии США, которую спускают с привязи только тогда, когда это выгодно демократам. Сейчас, например, невыгодно: президентом является демократ Байден, тонущий в целом ряде опасных для него скандалов, и очередные погромы на расовой почве были бы для него некстати.

3. Но всё же борьба с расизмом в США продолжается. В некоторых городах предлагают выплатить каждому чернокожему миллионы долларов за то, что его предки когда-то подвергались расизму (ссылка):

Сан-Франциско может стать первым американским мегаполисом, где начнут выплачивать репарации.

Городской комитет по репарациям предлагает выплатить каждому чернокожему жителю Сан-Франциско, прожившему там минимум 10 лет, по пять миллионов долларов. Им также простят все долги – студенческие, ипотечные и по кредитным картам. Это станет компенсацией за десятилетия “институционального расизма”, из-за которого, по мнению сторонников выплаты репараций, чернокожие чувствовали себя гражданами второго сорта в США.

Вопрос о выплате репараций ставится и на уровне всего штата Калифорния. Там уже хотят их выплачивать всем представителям меньшинств, кто сталкивался с “угнетением” – в том числе потомкам рабов и индейцев. Правда, штат относится к этому более скупо. Там лишь хотят направить по 223 тысячи долларов в виде грантов на образование или ведение бизнеса жертвам дискриминации.

Калифорния задаёт многие прогрессивные тренды – теперь в том числе и в выплате репараций. При этом из штата массово уезжает средний класс и малый бизнес — спасаясь от взлёта преступности и непомерной стоимости жизни. На их налоги все эти либеральные эксперименты и проводятся – и очевидно, что бегство платёжеспособного населения будет только ускоряться.

Но в перспективе – когда случится смена поколений в американской политике – вопрос выплаты репараций уже станет общенациональным. Демократы старой школы эту инициативу скорее не поддерживают. Зато за создание комиссии Конгресса по репарациям выступает новоиспечённый лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Поэтому в будущем – как к власти придут более молодые и радикальные демократы – повестку репараций уже начнут навязывать всем штатам из Вашингтона.

Интересно будет посмотреть, чем закончится эта затея, добьются ли чернокожие активисты своего, сумеют ли сделать афроамериканское население США поголовными миллионерами, станет ли эта практика повсеместной в странах Запада.

Россияне ведь тоже могли бы предъявить ряду зарубежных стран репарации за угнетение наших предков. Германии – за миллионы жертв нацизма, Италии – за массовую покупку славянских рабов в середине прошлого тысячелетия, Польше и Литве – за то, что православные русские были в Речи Посполитой людьми второго сорта. Пускай поляки отдадут нам те репарации, которые собираются получить с немцев, и все будут в расчёте…

Возможно, на Западе играют с огнём, раздувая все эти репарационные кейсы. Если все бывшие колонии западноевропейских стран начнут требовать с них репарации, что станет с Великобританией, Испанией, Францией, Португалией? Разорятся ли они на выплате репараций?

Полагаю, нет. Чтобы требовать репараций, надо вначале победить врага. Буйные активисты из БЛМ и тому подобных структур уже победили вялое белое большинство в США. Поляки немцев и алжирцы французов — ещё нет.