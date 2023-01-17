Скандалы: «Эти парни будут диктовать свои правила»

Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе

Как и в России, на Украине преступные группировки активно возникали накануне распада СССР и набирали силу в лихие 1990-е. Они стали одними из самых мощных этнических криминальных сообществ постсоветского пространства — но специальная военная операция не только изменила жизнь простых украинцев, но и осложнила положение местных преступных сообществ.

Военное положение, всеобщая мобилизация и активизация карательных органов заставляют организованную преступность искать более спокойные места для своей деятельности. Сегодня перед украинскими группировками открываются два наиболее вероятных пути — на запад, в Европу, или на восток, в Россию. И в том и в другом случае украинской мафии предстоит искать новые источники дохода и делить сферы влияния с местным криминалом. Этот цикл — первое в российских СМИ исследование украинского криминала, который может оказаться куда ближе к России, чем когда-либо в истории.

Организованные преступные сообщества (ОПС) на Украине, как и в России, появились в начале 80-х годов, но своего расцвета достигли накануне распада СССР. А поскольку внутренний украинский рынок после приватизаций, банкротств и хищений оказался небогат, местный криминал стал распространять свое влияние на ближайших соседей — Польшу, Германию, а через них — на запад.

Надо понимать, что широко распространившийся в последнее десятилетие XX века термин «русская мафия», по сути, подразумевал мафию советскую, значительную долю (по некоторым оценкам — до половины) в которой занимали именно выходцы из Незалежной.

Тому было несколько исторических и объективных экономических причин, главные из которых — государственная бесхозяйственность и традиционные транспортные маршруты, популярные у «теневиков», в первую очередь — одесский и приднестровские.

Уже в 2002 году британское аналитическое издание Jane’s Intelligence Review отмечало, что украинский криминал создал мощные структуры в разных частях земного шара.

К началу нулевых самые влиятельные украинские криминальные сообщества действовали в четырех регионах: Приднестровье и Одессе, Карпатах, Восточной Украине (часто — совместно с российскими ОПГ) и в Крыму

За рубежом интересы украинской мафии распространялись на европейские страны (Австрию, Бельгию, Данию, Эстонию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению), регионы Средней Азии (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан), Канаду, США и, конечно же, Россию.

Криминальные войны

Лидерами украинских ОПГ, как правило, становились бывшие военные или спортсмены — дисциплинированные и жестокие. Причем по уровню насилия группировки из Незалежной ничуть не уступали российским «коллегам», а порой даже превосходили их. Так, в начале 90-х настоящая бандитская война развернулась в Крыму.

Один из лидеров самой влиятельной и богатой местной ОПГ «Башмаки» Олег Дзюба по прозвищу Алик решил устранить других главарей группировки, чтобы единолично контролировать весь криминальный мир полуострова. В 1993 году один из конкурентов Дзюбы, Александр Ткачев (Сахан), был убит в психбольнице, где хотел отсидеться, чтобы не попасть в тюрьму.

В 1994 году по приказу Дзюбы застрелили другого его конкурента — Виктора Башмакова. Но в январе 1995 года криминальному авторитету пришлось ответить за эти убийства: киллеры, посланные преемниками Ткачева и Башмакова, попытались расстрелять Дзюбу на выходе из здания Киевского аэропорта — в том покушении погибла его 13-летняя дочь. Неделю спустя в Симферополе был убит 23-летний сын авторитета, а в июле 1995 года по приказу новых лидеров «Башмаков» расстреляли жену Дзюбы Ольгу. Самого авторитета в ту же ночь взорвали в собственном гараже на Льдозаводской улице в Симферополе.

Не менее ожесточенное противостояние ОПГ в 1995-1997 годах шло в Херсонской области: сразу после развала СССР местные группировки сосуществовали там вполне мирно. Но все изменилось с появлением на Херсонщине бывшего офицера погранвойск КГБ СССР по кличке Березка, который привел с собой 50 бывших спецназовцев и военных.

Березка начал планомерно уничтожать конкурентов: стрельба на улицах Херсона слышалась почти каждый день.

Причем подручные чекиста устраняли любого, кто вставал на их пути: так, жертвой киллеров стал один из заместителей главы обладминистрации, который попытался взять под контроль торговлю нефтепродуктами в городе

Чтобы остановить беспредел в Херсоне, воры в законе направили туда своего 53-летнего смотрящего по кличке Михась. Но вскоре его застрелил из пистолета ТТ Сирота — ближайший подручный Березки. Правда, потом сам Березка исчез, Сироту расстреляли, а его люди разошлись по другим группировкам.

Это лишь некоторые примеры бандитских войн на Украине: на территории Незалежной хватало и других противостояний ОПГ. А жестокость, с которой они действовали, объяснялась просто: им было что делить.

Советское наследие

Одним из главных источников доходов для украинских группировок традиционно была нелегальная торговля оружием. Одним из условий обретения независимости в 1991 году была денуклеаризация (ядерное разоружение) Украины. Однако при этом в Киевском, Одесском и Прикарпатском военных округах оставались сотни складов военного имущества.

Они сохранились со времен холодной войны — миллионы стволов ручного оружия, тысячи артиллерийских систем, сотни боевых самолетов и вертолетов. Все это десятилетиями собиралось на случай мобилизации: по скромным оценкам западных военных аналитиков, запасов должно было хватить на вооружение примерно шести миллионов мобилизованных.

Но главной ценностью, точнее — стартовым капиталом, стало не само оружие, а боеприпасы и запчасти к нему. Дело в том, что оружие производства СССР было очень распространено, но рухнувшие советские экспортные цепочки оставили владельцев без боеприпасов и запчастей. А заменить то, что имелось, западными образцами было невозможно.

По приблизительным оценкам, стоимость всего имущества, которое оказалось на балансе украинских вооруженных сил после того, как страна обрела независимость, составляла около 90 миллиардов долларов. Право продажи военной техники и вооружения за рубеж получила созданная 20 января 1992 года госкомпания «Украинский дом».

Правда, зачастую военное имущество распродавалось наспех и без учета его реальной рыночной стоимости. А многое просто похищали: по некоторым данным, с начала 90-х годов из арсенала Украины бесследно исчезло имущество на сумму 32 миллиарда долларов.

Но надо понимать, что это — стоимость лишь по государственным расценкам: в условиях дефицита реальная стоимость боеприпасов и запчастей вырастала в разы.

На этом наживались очень многие. Ярчайшая иллюстрация этого подхода — продажа в Китай тяжелого авианесущего крейсера «Варяг». Корабль ушел за 20 миллионов долларов по цене лома. Хотя он мог быть доведен до боевой готовности и продан как полноценный авианосец тем же Китаю или Индии, — Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий

Оружейные бароны

Впрочем, наряду с госкомпанией «Украинский дом» торговать оружием — правда, незаконно — стали организации, устав которых это совершенно не предусматривал: к 1996 году этим занимались около 115 различных фирм. К примеру, одной из них был так называемый международный общественный фонд «Деловая диаспора Украины».

По неофициальным договоренностям украинское оружие шло как в отдельные страны (такие как Босния и Хорватия), так и в арсеналы различных террористов: от чеченских сепаратистов до «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).

А в 1996 году Службе безопасности Украины (СБУ) удалось предотвратить продажу из страны взрывчатки фирмам, через которые закупалась повстанцы из сепаратистской группировки «Тигры освобождения Тамил-Илама» (Шри-Ланка)

В 90-е годы на долю теневого сектора приходилось более 80 процентов продаж всего украинского оружия. Новый виток нелегальной торговли оружием и боеприпасами на Украине начался в 2014 году вместе с острой фазой конфликта в Донбассе — страна стремительно вырвалась в лидеры в этой сфере.

Украина окончательно превратилась в черный рынок нелегального оружия номер один в Европе. В стране, которая ведет боевые действия, вооружение найдется без проблем, — Георгий Учайкин, председатель «Украинской ассоциации владельцев оружия»

Огромное количество украинского нелегального оружия попадало и к российскому криминалу. До 2014 года почти все стволы на российском черном рынке имели украинские корни. По оценкам оперативников МВД, оборот составлял около 15-20 тысяч единиц оружия в год, которые шли через налаженные каналы поставки.

«Большой шелковый путь»

Впрочем, нелегальное оружие стало далеко не единственным источником доходов для украинского криминала. В 90-е годы через территорию страны в Россию шли фуры и составы с западными товарами. Обратно отправлялись нефтепродукты, лес, станки и металл приватизированных и распродававшихся заводов.

Украинские ОПГ стремились брать этот транзит под контроль, что приводило к серьезным криминальным войнам

Самым лакомым его куском были автомобили. Через украинскую территорию шел огромный поток подержанных иномарок, которые по дешевке скупались в странах Европы и позже с огромной накруткой продавались как в России, так и в самой Украине.

По словам Дмитрия Иванова (имя изменено), который торговал машинами в 90-е, украинские дельцы активно искали объявления о продаже машин как в газетах европейских стран, так и охотились за транспортом на местных автобазарах.

Мы брали настоящую катастрофу с миллионным пробегом — смотреть на нее было страшно. А дальше за дело брались умельцы: машина превращалась в конфетку и продавалась или украинцу, или русскому, — Дмитрий Иванов, в 90-х — торговец машинами

Умельцы скручивали у машин пробег с 750 тысяч до 120 тысяч километров, чистили их, подкрашивали, шлифовали и заливали специальное масло, чтобы двигатель работал тише. Такой восстановленный автомобиль продавался за приличные деньги, а то, что это хлам, его владелец понимал лишь спустя тысячу-другую километров пробега.

Впрочем, помимо скупщиков, на Украине активно действовали (и действуют до сих пор) обычные угонщики. Причем воровали они не только легковушки, но и мотоциклы, и даже грузовики. Благодаря отработанным за десятилетия схемам угнанные у европейцев машины пересекали польско-украинскую границу и оказывались в Незалежной.

Берутся документы автомобиля, существующие реально на Украине. Снимаются номера. Вывозятся, например, в Польшу. Ставятся на автомобиль аналогичной модели. Прикрутили номера — и автомобиль заезжает как выехавший с Украины, — Олег Назаренко в 2013 году — гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров

Транзит автомобилей из стран ЕС на Украину, в Россию и Казахстан благодаря его размаху сотрудники европейских правоохранительных органов стали называть «большим шелковым путем».

Бизнес на сексе

Одним из заметных явлений, возникших на Украине с распадом СССР, стал расцвет индустрии секс-услуг. Социологи связывали его с резким ухудшением уровня жизни в стране из-за безработицы и стремительной инфляции.

Проституткам было тяжело зарабатывать деньги внутри обнищавшей Украины — и они потянулись в Европу. Но даже работая там, секс-работницы нередко оказывались заложницами сутенеров-соотечественников. К примеру, в 90-е годы бордели Будапешта (как и Киева) контролировал криминальный авторитет и бывший спортсмен Игорь Ткаченко, известный в криминальных кругах как Череп. Причем Ткаченко, несмотря на свою особую жестокость, каким-то образом параллельно сумел возглавить украинскую женскую сборную по баскетболу.

Ткаченко стал бить проституток, собирать с них деньги, обкладывать налогом. В Венгрии столько избитых, изувеченных, изнасилованных и зарытых проституток не было ни у кого, кроме Черепа. Если проститутка возмущалась — ей резали бритвой лицо, — Валерий Кур, полковник УБОП в отставке

Невзирая на столь опасные условия работы, поток украинских проституток в Европу не иссякал. В 1995 году в Нидерландах их оказалось больше, чем секс-работниц из любой другой страны.

По данным Международной организации по миграции, в 1991-1998 годах в страны Европы, Америки и Азии ради занятия проституцией уехали порядка полумиллиона украинок. А в 2002 году размах нелегального трафика женщин для занятий проституцией поставил Украину на первое место в мире.

Между тем сегодня на Украине обсуждается вопрос о легализации проституции, как это, к примеру, сделано в Нидерландах. Но эксперты опасаются, что такая мера приведет лишь к новому всплеску преступности, связанной с торговлей людьми.

Секс-индустрия — это одна из старейших профессий. Она была, есть и будет. Так называемые сутенеры работают в черной части спектра экономики. Они получают прибыли и не платят налоги. Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать, — Галина Третьякова, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики

Украинский криминал распространил свое влияние и на российский рынок секс-услуг: большей частью интим-салонов в России руководят дистанционно, с территории Украины. Для российских правоохранительных органов такие руководители недоступны, а на Украине их не привлекут к уголовной ответственности за организацию проституции в соседней стране.

Столица контрабанды

Одесса традиционно считается столицей украинской контрабанды — так повелось исторически. В этом городе после революции действовал знаменитый Мойше-Яков Винницкий (Мишка Япончик). Именно его считают отцом воров в законе: Япончик создал бандитский кодекс, ставший прообразом того, что сейчас называют воровским законом, или «понятиями».

Винницкий действовал вместе с предпринимателем Натаном Френкелем: тот ввозил контрабанду на судах своей пароходной компании, а вор в законе через криминальные связи обеспечивал сбыт товара и безопасность сделок

В советское время контрабандистам помогали моряки Черноморского пароходства, для которых это было способом подзаработать.

На промтоварном рынке в Бугаевке жители и гости Одессы могли купить (правда, по немалым ценам) практически любые зарубежные товары, от люрекса и джинсов Levi’s до импортной жвачки и пластинок Beatles. Но своего подлинного расцвета одесская контрабанда достигла в 90-х годах.

Это смутное время позволяло реализовывать схемы, которые приносили их участникам миллионы долларов. Тогда в доле с контрабандистами оказались представители руководства украинской таможни и ряд высокопоставленных силовиков, которые получали откаты за незаконное занесение различных фирм в число таможенных льготников.

Впрочем, те компании-импортеры, которые не попали в этот список, обычно договаривались с таможенниками на месте, проворачивали хитрые схемы растаможки через Приднестровье, занижали стоимость и количество ввозимого товара, указывали более дешевый вариант сырья — список их уловок можно продолжать долго.

Во многом благодаря предприимчивости таких коммерсантов в окрестностях Одессы появился крупнейший оптово-розничный рынок Европы «Седьмой километр», который отличали низкие цены

А в современной истории Украины одной из самых значимых фигур одесской контрабанды стал бизнесмен Вадим Альперин.

Предприниматель, которого за хитрость прозвали «одесским Мориарти», в 2021 году был лишен гражданства президентом Владимиром Зеленским в рамках программы по борьбе с контрабандой. Но неунывающий Альперин до сих пор пытается вернуть себе прежнее влияние и украинский паспорт — через суд.

«Каждый вправе защищать свой дом»

Между тем, несмотря на распад СССР и появление границ, отношения между криминальными авторитетами России и Украины многие годы оставались партнерскими. И ухудшение отношений между Киевом и Москвой в последнее десятилетие не стало поводом для противостояния между группировками двух стран.

Более того — многие российские криминальные авторитеты находили на Украине укрытие от силовиков: местные правоохранительные органы закрывали глаза на розыск въезжающих из России. Воровские сходки также чаще всего проходили именно на Украине — в Киев одинаково легко можно было попасть из Европы, Азии и России.

Так, в 2003-2014 годах на территории Украины прошли как минимум 28 воровских сходок и 100 встреч лидеров ОПГ. А в 2018 году в Киеве состоялась сходка с участием 47 воров в законе

А после того как в 2019 году в УК РФ появилась статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), предусматривающая наказание за сам факт обладания воровским титулом, в Незалежную потянулись новые воры в законе из России.

И хотя украинские силовики периодически задерживали российских криминальных авторитетов, Москве их все же не выдавали.

Лишь в 2020 году под давлением президента Владимира Зеленского на Украине приняли законы о борьбе с оргпреступностью — но по факту они опоздали лет на десять

Большинство криминальных элементов к тому моменту успело легализоваться и уйти во вполне законный бизнес. Поэтому изменение законодательства дало скорее пропагандистский, а не реальный эффект.

Время перемен

Отношения между криминалом России и Украины изменило начало специальной военной операции (СВО). Весной 2022 года вор в законе Бадри Когуашвили (Кутаисский) — один из самых влиятельных в России — созвал сходку в Дубае.

Ее участникам напомнили, что воры не должны иметь ничего общего с властями и принимать участие в боевых действиях.

Кроме того, на сходке осудили действия криминального авторитета Миндии Горадзе (Лавасоглы Батумский): тот якобы отправлял призывы на украинские зоны, чтобы заключенные не упускали возможность выйти на свободу и брали в руки оружие. Но с российскими «коллегами» не согласился самый авторитетный украинский вор в законе Сергей Лысенко (Лера Сумской). Он разрешил участникам подконтрольных ему ОПГ вступать в ряды украинской территориальной обороны, обосновав свое решение словами «каждый вправе защищать свой дом, в том числе с оружием в руках». Впрочем, далеко не все представители украинского криминала готовы к такой борьбе: многие покидают страну вместе с другими беженцами.

В Европу потянется украинский криминал, и там начнутся трудные времена. Парни с Украины в странах Западной Европы будут диктовать свои правила — они пытаются делать это уже сейчас, что вызывает критику. Европейцам не нравится, когда приезжие указывают им, как жить, — Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ России в запасе

Другая серьезная проблема — это западное оружие и амуниция, поставляемые США и странами НАТО: контроль за этими поставками на Украине явно оставляет желать лучшего. К примеру, в начале апреля в России внезапно стали продавать американские бронежилеты — причем в объявлениях указывалось, что товар предназначался ВСУ.

Эти и многие другие факты говорят о том, что украинский криминал сегодня оказался на пороге больших перемен. Чтобы понять, что ждет преступный мир Украины, мы погрузимся в его историю и вспомним, кто и как писал ее на протяжении десятилетий.

Владимир Седов, Анна Комиссарова

Оригинал материала: “Лента.ру”