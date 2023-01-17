 

Президент РАН отложил собрание академии из-за перебежавшей дорогу чёрной кошки

17.01.2023, 19:33, Разное
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Глава Президиума
Российской академии наук Александр Сергеев отменил назначенное на сегодня пленарное
собрание академии, поскольку по пути на работу его дорогу перебежала чёрная
кошка. Учёные решили провести собрание, когда звёзды будут благоприятствовать
умственной деятельности.

Узнав об инциденте,
некоторые академики отказались участвовать в заседании, дабы не накликать беду.
Опасения учёных усугубило и то обстоятельство, что одновременно с этим ретроградный
Меркурий вошёл в созвездие Весов, что служит крайне неблагоприятным знамением
для всех работников умственного труда.

В ходе краткого голосования члены Президиума
единогласно приняли решение постучать по дереву, бросить щепотку соли через левое
плечо и показать себе кукиш, после чего плановое заседание было перенесено.

«Основной принцип
научной работы – «не буди лиха, пока оно тихо», – заявил академик Сергеев. – Мы предприняли
все необходимые меры предосторожности, но приметы нам посланы из космоса не
просто так. Задача Академии – двигать вперёд науку, а не пытаться действовать вопреки
кармическому закону и эгрегору науки. От того, что мы соберёмся не сейчас, а
через неделю, небесная твердь на землю не упадёт. Наши тарологи внимательно
мониторят ситуацию и сразу дадут знать, когда такое собрание можно будет
провести».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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