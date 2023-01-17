Мнение: О приближённой «крысе», рванувшей с тонущего корабля

Ещё один высокопоставленный чиновник рванул прочь — да так, что пятки засверкали.

Но надо отдать ему должное: держался он до последнего. Почти 11 месяцев. Более того, пока иные при «корочках», деньгах и регалиях сваливали один за другим — некоторые ещё до 24.02.22, а некоторые сразу после, — он работал, работал, работал…

И отрабатывал по полной на своём посту невдалеке от президента. Честно, без дураков.

Но всё же не выдержал и он…

Алексей Арестович, внештатный советник Офиса президента Украины, подал в отставку. Которая была незамедлительно принята. О чём уже официально сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Пожалуй, это первая крупная потеря прежде монолитной команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. И первый уход в никуда по-настоящему «знаковой» фигуры.

Алексей Арестович запомнился прежде всего тем, что с начала российской спецоперации стал де-факто официальным спикером украинской власти, не обладая при этом никаким официальным статусом, кроме должности внештатного советника руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Он каждый день раздавал интервью, проводил эфиры, выпускал ролики о текущей ситуации. Где успокаивал, подбадривал, мотивировал социум — и врал, врал, врал…

По-геббельсовски, с размахом врал про украинские «перемоги», врал про помощь союзников, врал про глупость россиян и свары в Кремле. «Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — сам признался он в сентябре прошлого года, когда прошлое стало уже неважным. Ибо своей цели такая информационная политика всё же достигла.

И вот — финал. На днях Алексей Арестович попал в центр скандала после заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО. После этого он несколько раз менял свою точку зрения, то приносил извинения, то отзывал их, выкручивался и в конце концов заявил, что все его шокирующие откровения не принесли «ни репутационных, ни юридических последствий для Украины». А на следующий день подал в отставку.

Глупо думать, что профессиональный и многоопытный боец информационного фронта «оговорился» в эфире случайно. Скорее всего, это часть комбинации. Возможно, он что-то понял — и решил организовать свою «операцию экстракшн», чтобы далее не быть связанным с нынешней украинской властью.

Интересно, зачем и с какой целью он побежал?

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