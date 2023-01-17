Мнение: Кровавый счёт

Но вообще у этой крайне странной со стороны вспышки совершенно дикой агрессии украинцев в адрес Арестовича (я лишний раз перечитал, в чем они его обвиняют… мама дорогая!) – есть прямое психологическое объяснение. Почему она пошла именно по направлению на Арестовича – я объяснил в предыдущем посте. Но остался не до конца проясненным вопрос – а откуда эта агрессия вообще взялась, почему у нее такая энергия и масштаб. Ведь в самом деле – при всех несомненных достоинствах «вийскового оглядача» (видимо, к этому титулу он вернется после потери звания советника) – он все-таки не настолько значимая фигура на Украине, чтобы вызывать ажиотаж такой силы. Да и что он вообще такого сделал – где-то на Ютубе преувеличил мощь украинской ПВО?

Однако в психологии есть понятие «смещенная агрессия». В данном случае мы имеем дело именно с ней – причем в национальном масштабе. По определению к смещенной агрессии относятся случаи, когда некто взбешен, но по каким-то причинам не может направить свою ярость «по адресу» – и направляет ее на первый попавшийся объект (например, пинает собаку).

Украинское общество взбешено – понятно, чем: чудовищным ударом по жилому дому, где уже погибло 40 человек, в том числе женщины и дети. В России, когда примерно аналогичное количество мирных жителей сгорели в «Зимней Вишне» в Кемерово, объявили, насколько я помню, общенациональный траур. Но виновник кемеровской трагедии не был настолько очевиден…

Отечественным придуркам, которые обильно издают своё «гы-гы-гы!» как по поводу «успешного удара», так и по поводу «отставки болтуна» – я бы посоветовал заткнуться, хотя бы потому, что они слишком уж очевидно играют с огнем. Агрессия, понятно, смещённая – но кто б дал гарантии, что она ограничится Арестовичем. РФ, как слепая кобыла, перемахивает «красные линии» одну за другой, прет не разбирая дороги, непонятно куда – и почти каждый ее новый шаг увеличивает к ней кровавый счёт.

Ясно лишь, что платить придется нам всем.