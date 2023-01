HBO Max не смог справиться с большим количеством зрителей The Last of Us

Премьера фильма The Last of Us была отменена стриминговым сервисом HBO Max. Об этом пишет издание Comicbook. Серверы HBO Max не выдержали такой нагрузки и в итоге рухнули. Пользователи начали сообщать в социальных сетях о том, что серверы HBO Max не выдержали нагрузки, вскоре после выхода первой серии. DownDetector сообщил, что у 60 процентов зрителей возникли проблемы со скачиванием сериала. 27 процентов не могли открыть его, а 13 процентов не могли открыть сайт HBO Max. Вскоре ситуация улучшилась, и все смогли посмотреть первую серию без проблем.

Представители HBO пока никак не комментируют эту проблему. Премьера первого эпизода The Last of Us состоялась 15 января на HBO Max. Эта адаптация эксклюзива PlayStation, рассказывающая о постапокалиптическом будущем через двадцать лет после вспышки опасного мутировавшего грибка кордицепса. В главных ролях снялись Белла Рамзи и Педро Паскаль.