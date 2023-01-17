 

Ну и самомнение – Личное мнение

17.01.2023, 19:05, Разное
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В чём нельзя отказать Пугачёвой, так это в упорности. Вместо того, чтобы спокойно жить, она до сих пор пытается влиться в теперь уже зарубежную тусовку, чтобы хоть там стать главненькой.

Алла снова пришла на какую-то премьеру, потом встала, хотя никто не просил, и толкнула речь.


Фото: Соцсети

Это потрясающе, это потрясающе, с энтузиазмом выкрикнула она, пытаясь изобразить восторг.

Присутствующие жидненько похлопали Алке и пошли по своим делам.

В Пугачёвой меня всегда забавляло её самомнение. Она серьёзно думает, что умнее всех?

Люди ведь не видят в упор, что Алла хочет! Ну, разочарую тут Пугачёву, если она так думает — все всё понимают прекрасно.

«Почему я даже вскочила – я с предложением. Чтобы сделать продолжение».

Алла, алло! Ты вскочила, чтобы вскочить. Не знаю, что ты там предлагаешь — намного важнее, что и знать и не хочу.

Мне жалко смотреть на попытки Пугачёвой привлечь внимание к своей нескромной персоне. Зачем ей это, чего добивается? Тем более, что большинству людей давно уже начихать на неё.

Источник: Лена Миро


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