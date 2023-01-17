 

Стала известна дата премьеры психологического детектива “Комплекс бога” с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым

17.01.2023, 19:00, Разное
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“Комплекс бога” – это детективная драма и напряженный психологический поединок между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями от режиссера-постановщика Флюзы Фархшатовой (“О чем говорят мужчины: Продолжение”, “Спроси Марту”). Сценаристом сериала выступила Алена Званцова, наиболее известная по таким проектам как “Частица Вселенной” с Викторией Исаковой и “Норвег” с Евгением Мироновым.

По сюжету сериала успешный бизнесмен Владимир Нестеров (Даниил Страхов) одержим навязчивыми мыслями и обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею (Кирилл Кяро), который гарантирует ему соблюдение закона о врачебной тайне, пока мысли пациента остаются только мыслями. В это же время пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина (Шамиль Хаматов), а следом находят тело второй девочки. Исчезновения продолжаются… Психиатр подозревает Нестерова в убийствах и понимает, что не готов хранить “тайну исповеди”. Он сообщает о пациенте следователю СК (Михаил Тройник), и этот шаг становится роковым…

Эксклюзивная премьера сериала “Комплекс бога” состоится в онлайн-кинотеатре KION 3 февраля. 


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