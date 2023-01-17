Фото дня: Серена Уильямс с дочерью в одинаковых пижамах
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41-летняя звезда тенниса Серена Уильямс состоит в крайне теплых отношениях со своей 5-летней дочерью Олимпией и постоянно радует фанатов милыми совместными фотографиями. На днях спортсменка поделилась снимком и видео, на которых они позируют в одинаковых черных пижамах с белыми сердечками.
В публикации Серена отметила личный аккаунт дочери. Вместе с фото спортсменка выложила бумеранг с забавным прыжком. Пост Уильямс подписала:
Ночные шалости с Олимпией.
Фанаты остались в восторге от публикации спортсменки. В комментария муж Уильямс, 39-летний Алексис Оганян, восхитился своими женой и дочерью и отправил влюбленные эмодзи. На публикацию отреагировала Селена Гомес, написав шутливое:
Прекратите это!
Напомним, что в прошлом году Серена Уильямс вместе с дочерью Олимпией снялась в рекламной кампании весенне-летней коллекции бренда обуви Stuart Weitzman. Для девочки, которой на тот момент было всего 3 года, это был модный дебют. Олимпию теннисистка родила в сентябре 2017 года от американского предпринимателя армянского происхождения Алексиса Оганяна
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