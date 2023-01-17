Bloomberg – РФ усилит группировку войск на северо-западе в связи с планами НАТО по расширению

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе РФ из-за увеличения военного потенциала НАТО, пишет Bloomberg. Кроме того, численность российских вооружённых сил будет увеличена до 1,5 миллионов человек до 2026 года. Масштабные реформы армии являются ответом на предстоящее расширение Североатлантического альянса за счёт присоединения к нему Финляндии и Швеции.



AP

Россия создаст новые структурные подразделения вблизи Европы и увеличит численность своих вооружённых сил до 1,5 миллионов человек на фоне обострения напряжённости в отношениях с США и их союзниками из-за украинского конфликта. В рамках программы будут созданы «новые армейские корпуса в районах вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии» на границе с Финляндией, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. Военачальник подчеркнул, что основные изменения начнутся в этом году и продолжатся до 2026 года. Кроме того, Сергей Шойгу объявил о создании «самодостаточных» группировок войск на новых территориях, пишет агентство Bloomberg.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военное расширение стало ответом на «прокси-войну», которую США и их союзники ведут против РФ на Украине. Издание напоминает, что президент РФ Владимир Путин в декабре одобрил предложенный Шойгу план по наращиванию численности вооружённых сил с текущего целевого уровня (1,15 миллионов человек), однако в Кремле не сообщили о точных сроках завершения масштабного изменения. Шойгу отметил, что «расширение коснётся всех родов войск и будет согласовываться с поставкой новых видов вооружений для их оснащения», пишет Bloomberg со ссылкой на Интерфакс.

России предстоит сформировать «три мотострелковые дивизии и две десантно-штурмовые дивизии, объединить ряд бригад», сообщил Шойгу в Telegram-канале министерства. Он также призвал «уделять особое внимание комплектованию войск военнослужащими по контракту» в рамках пополнения армейских рядов. Отдав приказ о начале специальной военной операции почти год назад, Владимир Путин разработал планы по сворачиванию многолетних сокращений в рядах российских вооружённых сил. В Кремле не пояснили, как будет осуществляться набор в новые войска. Тем не менее ранее сообщалось о предложении повысить призывной возраст, что может увеличить количество новобранцев, указывает Bloomberg.

Россия неоднократно заявляла о планах активизировать развёртывание сил на северо-западе в ответ на предстоящее расширение НАТО за счёт присоединения к нему Финляндии и Швеции, чьи заявки о вступлении ратифицировали 28 из 30 членов альянса. Как отмечает агентство Bloomberg, вступление североевропейских стран в военный блок вдвое увеличит сухопутную границу НАТО с Россией.