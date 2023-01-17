ЕС рассказал о содержании десятого пакета санкций против России

Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах, сообщила в эфире телеканал CNN глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что также пакет будет направлен на то, чтобы «покончить с обходами (санкций), а также на массовые последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», передает РИА «Новости».

В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.

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