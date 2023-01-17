Историк: Французы потом выставят России счет за Сент-Женевьев-де-Буа

Русская часть кладбища, которое находится во французском городе Сент-Женевьев-де-Буа, имеет статус исторического памятника, снос могил на нем чреват рядом последствий, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции, историк Георгий Шепелев, комментируя ситуацию вокруг кладбища, где похоронены знаменитые российские деятели.

Директор кабинета мэра французского города Сент-Женевьев-де-Буа Элоди Соль заверила, что несмотря на то, что Франция не принимает от РФ денежные средства на возобновление аренды мест на кладбище, где похоронены российские деятели, коммуна и далее будет принимать меры для сохранения этого важного объекта международного культурного наследия. Она подчеркнула, что ни одна русская могила не будет удалена с кладбища.

«Нельзя произвести оплату не из-за санкций. При желании ее можно произвести – есть российские банки, которые делают переводы во Францию, их могут получить французские организации, франко-российские ассоциации. Но в данном случае речь идет о политическом решении мэрии Сент-Женевьев-де-Буа не принимать деньги российского правительства, насколько я понимаю», – говорит Шепелев.

По его словам, мэрия французского города не будет принимать оплату за аренду мест на кладбище до завершения украинского кризиса. Но опасности сноса могил нет, считает историк.

«Русская часть кладбища имеет статус исторического памятника. Снос этих могил чреват по местным законам последствиями для самих французов, для их репутации. Я думаю, что они хотели продемонстрировать свою позицию, но при этом не собираются что-либо сносить», – рассуждает собеседник.

Председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции рассказывает, что хотел бы получить развернутый ответ от мэрии Сент-Женевьев-де-Буа по этой ситуации, однако пока никак не может туда дозвониться. «По информации, которую я получил от российских представительств дипломатических, предполагается, что мэрия по окончании украинского кризиса, когда ситуация успокоится, просто выставит РФ счет», – заключил Шепелев.

Напомним, в середине января текущего года Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы средства на возобновление аренды мест на кладбище, где похоронены знаменитые российские деятели. После этого посольство РФ во Франции призвало власти коммуны Сент-Женевьев-де-Буа решить данную ситуацию, поскольку она может угрожать сохранности могил.

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