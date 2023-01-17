Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, данные размещены в электронной базе ГД.

В пояснительной записке к документу на сайте Госдумы говорится, что в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ 21 международного договора.

Ранее правительство одобрило и представило президенту на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ.

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