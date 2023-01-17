 

Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы

17.01.2023, 18:50, Новости дня
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, данные размещены в электронной базе ГД.

В пояснительной записке к документу на сайте Госдумы говорится, что в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении РФ 21 международного договора.

Ранее правительство одобрило и представило президенту на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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