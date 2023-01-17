 

Сын тяжелобольного Костомарова остался без отца в важный день

17.01.2023, 18:15, Разное
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На прошлой неделе олимпийский чемпион Роман Костомаров угодил в реанимацию из-за пневмонии. Врачи клиники в Коммунарке спасают жизнь спортсмену, который в настоящий момент находится в медикаментозной коме. Сегодня, 17 января, стало известно, что состояние тяжелобольного фигуриста не ухудшается.

Можно лишь представить, как тяжело жене и детям Костомарова. На 12-летие дочери Анастасии (2 января) спортсмен был еще дома. А сын фигуриста Илья в день рождения, который приходится на 15 января, остался без отца. Остается лишь надеяться и верить, что в следующие важные дни Роман будет рядом с родными.

Напомним, Роман Костомаров и Оксана Домнина воспитывают двоих детей. Анастасия появилась на свет в 2011 году, когда пара еще не была в браке. Фигурист сделал предложение возлюбленной лишь в 2014-м. В том же году пара поженилась. Спустя два года в семье появился еще один ребенок – сын Илья.

Ранее о состоянии Романа Костомарова рассказал его отец Сергей Костомаров. По словам мужчины, у его сына с головой проблем нет. Медики ежедневно сообщают родственникам новости о здоровье спортсменка. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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