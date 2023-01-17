 

Признавшемуся в ориентации иноагенту Галкину* негде жить: изъятие имущества

17.01.2023, 18:15, Разное
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Покинувший Россию
юморист Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру с монологами на политические
темы. К сожалению, во многих из них он крайне негативно отзывается о своей
стране. А на днях артист и вовсе заявил о своей ориентации прямо со сцены.

По словам
Галкина*, в России якобы говорить о политике могут “или евреи, или … (нецензурно
“гомосексуалисты”. – Прим. ред.). Тут же он добавил, что в его случае
— это “удачное совпадение”. Видео с выступления тут же разлетелось по
новостным каналам в Сети.

Такой формат заработка
очень не нравится не только простым зрителям, но и высокопоставленным
чиновникам. Общественный деятель Александр Карабанов обратился к спикеру
Госдумы Вячеславу Володину с необычной инициативой. Он предложил лишить
иноагента имущества.

“Разработать
правовой механизм, позволяющий реализовать инициативу по изъятию
имущества”, — заявил Карабанов.

Если такая
поправка действительно вступит в силу, в России Галкину* будет просто негде
жить. Напомним, что у мужчины все еще числятся объекты недвижимости в
собственности. Пока неизвестно, получит ли инициатива дальнейшее развитие.

* Максим Галкин
признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


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