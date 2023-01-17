Признавшемуся в ориентации иноагенту Галкину* негде жить: изъятие имущества

Покинувший Россию

юморист Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру с монологами на политические

темы. К сожалению, во многих из них он крайне негативно отзывается о своей

стране. А на днях артист и вовсе заявил о своей ориентации прямо со сцены.

По словам

Галкина*, в России якобы говорить о политике могут “или евреи, или … (нецензурно

“гомосексуалисты”. – Прим. ред.). Тут же он добавил, что в его случае

— это “удачное совпадение”. Видео с выступления тут же разлетелось по

новостным каналам в Сети.

Такой формат заработка

очень не нравится не только простым зрителям, но и высокопоставленным

чиновникам. Общественный деятель Александр Карабанов обратился к спикеру

Госдумы Вячеславу Володину с необычной инициативой. Он предложил лишить

иноагента имущества.

“Разработать

правовой механизм, позволяющий реализовать инициативу по изъятию

имущества”, — заявил Карабанов.

Если такая

поправка действительно вступит в силу, в России Галкину* будет просто негде

жить. Напомним, что у мужчины все еще числятся объекты недвижимости в

собственности. Пока неизвестно, получит ли инициатива дальнейшее развитие.

* Максим Галкин

признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.