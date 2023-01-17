Скандалы: Казначейство США: российские олигархи переводили активы перед 24 февраля

По данным чиновников, представители российской бизнес-элиты совершали «подозрительные транзакции» перед началом спецоперации на Украине и введением санкций против них

Казначейство США заявило, что представители российской бизнес-элиты совершали «подозрительные транзакции» перед началом спецоперации на Украине и введением санкций против них. Активы, которые олигархи перевели родственникам и бизнес-партнерам, «могут быть связаны с коррупцией». Объем таких переводов ведомство оценило в десятки миллиардов долларов.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen зафиксировало «подозрительные транзакции» российских олигархов, проводившиеся в январе и феврале прошлого года, незадолго до начала спецоперации России на Украине. Речь идет о массовой реструктуризации активов и их переводе на родственников и партнеров по бизнесу.

«Один из российских олигархов отправлял ежемесячные платежи по кредитной карте со своего счета в Швейцарии, но эти платежи увеличились в январе и феврале 2022 года», — говорится в отчете FinCen.

Еще несколько российских бизнесменов перевели крупные суммы денег своим детям, причем переводы были осуществлены незадолго до включения в санкционные списки западных стран. Позже на эти средства были приобретены предметы роскоши и недвижимость в США, указывает FinCen. Так, один из детей получил перевод на сумму $1 млн.

Другой представитель российской бизнес-элиты в начале апреля 2022 года передал свои активы бывшей жене, тоже проживающей в Штатах. Среди переписанного имущества — произведения искусства, самолеты и яхты.

Объем «подозрительных транзакций» в Казначействе оценили в десятки миллиардов долларов.

Ведомство считает, что источники этих средств «могут быть связаны с коррупцией». Конкретные имена российских предпринимателей, с чьих счетов переводились средства, не называются.

Трасты Абрамовича

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что бизнесмен Роман Абрамович незадолго до введения против него санкций передал все свои активы детям. Десять секретных оффшорных трастов, созданных в интересах олигарха, были реорганизованы в начале февраля 2022-го.

«Масштабная реорганизация финансовых активов Абрамовича началась всего через несколько дней после того, как правительства пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения», — говорится в материале издания.

Журналисты утверждают, что семеро детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, стали бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее $4 млрд.

Передача активов Украине

В декабре американский сенат принял проект бюджета на 2023 финансовый год, в который вошла поправка, позволяющая передавать Украине конфискованные активы «российских олигархов» и организаций, находящихся под санкциями.

1 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в сообществе продолжают обсуждать возможность отправки замороженных средств РФ на восстановление Украины.

В Евросоюзе признают, что не могут конфисковать замороженные активы Банка России из-за международного принципа государственного иммунитета, поэтому вместо конфискации активов Центробанка России, к примеру, Еврокомиссия предложила учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль от его работы передавать Киеву.

30 декабря Business Insider сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в Вашингтон тайно позвонил лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу, призвав его принять положение, по которому арестованные состояния российских предпринимателей будут переданы Киеву.

Леонид Цветаев

Оригинал материала: “Газета.ру”