 

Google работает над гео-трекером, посвященным малышу Йоде

17.01.2023, 17:50, Разное
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Компания Google начала разработку собственного гео-трекера. Он будет действовать так же, как Apple AirTag. Об этом пишет The Verge со ссылкой на Кубу ВойцеховскКомпания Google начала разработку собственного гео-трекера. Он будет действовать так же, как Apple AirTag. Об этом пишет The Verge со ссылкой на Кубу Войцеховски (инсайдер).и (инсайдер)

Войцеховски утверждает, что обнаружил теги для сопряжения близлежащих Bluetooth-устройств в консоли для разработчиков Fast Pair. Это отсылает к режиму работы гео-трекера. Компания Google Nest разрабатывает новинку под кодовым названием Grogu. Это имя малыша Йоды из “Мандалорца”.

По словам инсайдера, трекер будет выпускаться в различных цветах, а также будет оснащен динамиком, который позволит пользователям определить его местонахождение в случае исчезновения. Инсайдер также утверждает, что трекеры Google будут совместимы с технологиями Bluetooth Low Energy (UE) и UWB. Это положительно скажется на определении местоположения устройств.

Презентация аналога Google AirTags должна состояться в мае во время Google I/O 2023.


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