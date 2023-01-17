“Это был лучший год”: Дженнифер Лопес поделилась впечатлениями от переезда к Бену Аффлеку

Певица Дженнифер Лопес продолжает делиться подробностями жизни со своим мужем Беном Аффлеком. Кажется, что семейные отношения пары — это сплошной медовый месяц. Исполнительница стала гостьей шоу Today и рассказала, что 2022-й стал лучшим в ее жизни, после, конечно, года рождения ее детей.

Бен мечтательный. Он такой милый.

Дженнифер также рассказала о том, как они живут вместе с детьми. У Лопес их двое: двойняшки Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел, а у Аффлека трое: старшая Вайолет Энн, средняя Серафина Роуз Элизабет и младший сын Сэмюэль Гарнер.

Мы стали жить вместе. Дети съехались. Это был действительно своего рода эмоциональный переход, но в то же время все мечты сбылись. И это был просто феноменальный год. Думаю, это был мой лучший год с тех пор, как родились мои дети.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек этим летом поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия.