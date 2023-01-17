 

“Это был лучший год”: Дженнифер Лопес поделилась впечатлениями от переезда к Бену Аффлеку

17.01.2023, 17:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица Дженнифер Лопес продолжает делиться подробностями жизни со своим мужем Беном Аффлеком. Кажется, что семейные отношения пары — это сплошной медовый месяц. Исполнительница стала гостьей шоу Today и рассказала, что 2022-й стал лучшим в ее жизни, после, конечно, года рождения ее детей.

Бен мечтательный. Он такой милый.

Дженнифер также рассказала о том, как они живут вместе с детьми. У Лопес их двое: двойняшки Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел, а у Аффлека трое: старшая Вайолет Энн, средняя Серафина Роуз Элизабет и младший сын Сэмюэль Гарнер.

Мы стали жить вместе. Дети съехались. Это был действительно своего рода эмоциональный переход, но в то же время все мечты сбылись. И это был просто феноменальный год. Думаю, это был мой лучший год с тех пор, как родились мои дети.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек этим летом поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.22 / Мнение: Парень рвется в Геббельсы

03.10.22 / France 3 – «Всех не пересажают» — в Великобритании набирает силу движение неплательщиков

01.01.22 / Мнение: Фотографии Марса снятые Tianwen-1

22.07.22 / Лесам все труднее восстанавливаться из-за климатических изменений

06.09.22 / Китай призвал США прислушаться к международному сообществу и снять санкции с Кубы

26.11.21 / РЖД задействует товарные вагоны для перевозки невакцинированных пассажиров

23.12.20 / Тысячи фунтов за песни: Кейт Миддлтон и принц Уильям написали трогательное письмо 7-летнему волонтеру

10.06.21 / Женщина в образе своей дочери провела день в школе и ее арестовали

05.11.21 / Взятку КамАЗом десятирублевых монет признали оптовой партией казачьих сувениров

03.08.20 / Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж спустя 16 лет отношений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика