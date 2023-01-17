 

18-летняя дочь Хайди Клум снялась в рекламной кампании культовой помады Dior

17.01.2023, 17:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пока звездное сообщество дискутирует на тему голливудского непотизма, дети знаменитых родителей продолжают идти к упеху. Так, 18-летняя дочь Хайди Клум Лени стала лицом нового кампейна Dior Beauty. И рекламирует девушка абсолютно культовый продукт — помаду Red 999 в обновленном, малиновом оттенке, который получил название Mitzah.  

Dior не впервые сотрудничают с дочерью Клум. За последние несколько месяцев Лени снялась для рождественского адвент-календаря, а также участвовала в рекламных кампаниях праздничной коллекции и бестселлера бренда, аромата J’Adore. А в октябре прошлого года Лени вместе с Хайди снялась в рекламной кампании нижнего белья Intimissimi, которая подверглась резкому осуждению в сети. Немногим позже девушка достойно ответила хейтерам, признавшись, что осталась крайне довольна съемколй и даже не читала комментарии.  

Лени — дочь немецкой топ-модели Хайди Клум и итальянского бизнесмена, менеджера “Формулы-1” Флавио Бриаторе. С ним Хайди рассталась еще до рождения девочки и сошлась с музыкантом Силом. Они поженились в мае 2005 года в Мексике, и у них еще трое общих детей – дочь по имени Лу, а также сыновья Генри и Йохан. Лени Сил официально удочерил в декабре 2009 года, когда будущей модели было 5 лет. Сил и Хайди разошлись в 2021-м. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

17.04.21 / Greenpeace начнёт выбрасывать в океан биоразлагаемый пластик для кормёжки китов

19.08.21 / Россиянам с низкой кредитной нагрузкой принудительно выдадут кредит на миллион рублей

15.10.22 / Габбард – демократы стали партией ястребов, которые заводят США в ядерную войну

09.06.21 / Волосы будут гладкими, как после кератина: поможет бюджетная самодельная гель-маска из семян льна

12.07.22 / Что убивает желание? – Личное мнение

06.08.21 / Лукашенко объявил джихад Литве

27.10.22 / Квартиры в Зеленограде на 29% дешевле

11.01.22 / Мнение: Мы уходим?

31.03.22 / Мнение: Запрет на покупку иностранного ПО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика