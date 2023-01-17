18-летняя дочь Хайди Клум снялась в рекламной кампании культовой помады Dior

Пока звездное сообщество дискутирует на тему голливудского непотизма, дети знаменитых родителей продолжают идти к упеху. Так, 18-летняя дочь Хайди Клум Лени стала лицом нового кампейна Dior Beauty. И рекламирует девушка абсолютно культовый продукт — помаду Red 999 в обновленном, малиновом оттенке, который получил название Mitzah.

Dior не впервые сотрудничают с дочерью Клум. За последние несколько месяцев Лени снялась для рождественского адвент-календаря, а также участвовала в рекламных кампаниях праздничной коллекции и бестселлера бренда, аромата J’Adore. А в октябре прошлого года Лени вместе с Хайди снялась в рекламной кампании нижнего белья Intimissimi, которая подверглась резкому осуждению в сети. Немногим позже девушка достойно ответила хейтерам, признавшись, что осталась крайне довольна съемколй и даже не читала комментарии.

Лени — дочь немецкой топ-модели Хайди Клум и итальянского бизнесмена, менеджера “Формулы-1” Флавио Бриаторе. С ним Хайди рассталась еще до рождения девочки и сошлась с музыкантом Силом. Они поженились в мае 2005 года в Мексике, и у них еще трое общих детей – дочь по имени Лу, а также сыновья Генри и Йохан. Лени Сил официально удочерил в декабре 2009 года, когда будущей модели было 5 лет. Сил и Хайди разошлись в 2021-м.