Ответ Бжезинскому – Симоньян рассказала о своей новой книге «Великая доска для нард»

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян издала новую книгу по теории международных отношений.

По словам журналистки, книга «Великая доска для нард» стала своеобразным ответом на книгу покойного американского дипломата Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска».

– В книге Бжезинского страны сравниваются с фигурами, которые двигаются по шахматной доске, которой он называет Евразию. Это представление безнадежно устарело, и я выдвинула более современное и актуальное – фигуры двигаются по доске для нард, и выиграет тот, кто заберет все шашки себе, – пояснила главред RT.

Книга уже активно продается в штаб-квартире телеканала, вход в здание доступен только для сотрудников. По данным издательства «Эксмо», все 100% экземпляров, продаваемых по этому адресу, были выкуплены за один день.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что книга Симоньян стала бестселлером среди студентов.

– Особенно воодушевленно её покупают наши новые студенты, поступившие на учебу в январе. Их, в частности, впечатлил автора и стиль изложения, – сказал ректор.

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