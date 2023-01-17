Thaiger – россиянина, разгромившего витрины в Таиланде, полиция увезла в больницу

Сотрудники круглосуточно работающих продуктовых магазинов в Паттайе были вынуждены обратиться за помощью в экстренные службы после того, как российский турист в пятом часу утра начал громить там витрины и нападать на окружающих. Прибывшие на место полицейские увезли россиянина в больницу для оказания срочной помощи, поскольку он сам был изранен разбитым стеклом, пишет The Thaiger. Какие обвинения ему будут предъявлены, пока не сообщается.



AP

Разбушевавшийся российский турист разгромил два магазина сети 7-Eleven в Паттайе, ранив себя и других, пишет тайское издание The Thaiger. По словам очевидцев, мужчина, которому на вид было около 35-40 лет, зашёл примерно в 04:30 утра в один из магазинов, расположенных на улице Уокинг-стрит в районе Банг Ламунг (в южной части Паттайи, провиниция Чонбури) и взял там напиток из холодильника, после чего его поведение внезапно стало агрессивным.

Как рассказал сотрудник магазина, россиянин, на котором был надет блейзер с изображением марихуаны, неожиданно начал уничтожать продукты и разбрасывать их по магазину, а затем стал приставать к находившемуся рядом другому покупателю. После чего он бросился к витрине магазина и разбил её вдребезги, при этом сам получил несколько ран.

Затем российский турист выбежал наружу, в то время как пол внутри магазина был усыпан битым стеклом и залит кровью. Кроме того, осколками разбитого стекла был ранен и 53-летний сотрудник магазина, сообщается в статье.

Выбежав на улицу, турист атаковал мотоциклиста, оказывающего услуги такси, и разбил ему бровь, а затем побежал дальше по Уокинг-стрит и вломился в другой магазин той же сети. Там он взял бутылку с водой и стал поливать ей раны на ноге, а также забрал ещё несколько продуктов. После чего начал осыпать находившихся в помещении сотрудников руганью, а затем закрыл автоматические раздвижные двери и заперся внутри магазина, говорится в статье.

Сотрудники 7-Eleven связались со службами экстренной помощи и сообщили в отдел полиции по особым делам города Паттайи о том, что на Уокинг-стрит буйствует иностранный турист. После этого по вызову на место происшествия были направлены спасатели и полицейские.

Когда они обнаружили россиянина в магазине и задержали его, то выяснилось, что у него кровоточат ноги, а в ранах застряли осколки стекла. Поэтому его срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи, пишет The Thaiger. Полиция пока не сообщила, какие обвинения будут предъявлены туристу после выписки из больницы.

В августе прошлого года европейский турист неизвестной национальности также стал причиной скандала, поскольку он прогуливался по району Банг Ламунг в Паттайе совершенно голым, напоминает издание. На нём не было надето ничего, кроме сумки на поясе, сандалий и камеры на плече.