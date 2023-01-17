CNA – маска из фольги вместо головы — талибы велели торговцам в Кабуле закрывать лица женских манекенов

Талибы* запретили торговцам в Кабуле выставлять в своих магазинах женских манекенов с непокрытой головой и незакрытым лицом, пишет CNA. Такое решение они приняли в соответствии со своими религиозными представлениями о недопустимости создания статуй и изображений человека. И теперь фигуры накрыты капюшонами, масками из алюминиевой фольги, мешками из ткани и целлофановыми пакетами. Но это не так плохо, ведь изначально талибы собирались отрубить головы у всех манекенов, рассказывает сингапурский телеканал.

В магазинах женской одежды по всей столице Афганистана манекенам покрывают головы и закрывают лица в соответствии с недавним запретом «Талибана»*. Манекены, стоящие вдоль улиц Кабула, накрыты капюшонами, масками из алюминиевой фольги, тканевыми мешками или чёрными целлофановыми пакетами.

Изначально талибы хотели отрезать им головы в соответствии со строгой интерпретацией исламского права, запрещающего создавать статуи и изображения человека. Некоторые торговцы сделали так, как им было сказано. Другие отказались, заявив, что в результате они не смогут продемонстрировать свою одежду должным образом. В качестве уступки вместо полного удаления голов манекенов «Талибан» разрешил их закрывать.

ТОРГОВЕЦ: Когда министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков приступило к работе, его представители приходили ко мне в магазин несколько раз и велели мне закрыть лица манекенам, хотя я им и сказал, что из этого ничего не выйдет. Но нам пришлось закрыть лица манекенов, потому что нам так сказали, и это отразилось на нашей работе, потому что, когда клиенты приходят к нам в магазин, первое, что они видят, это закрытые лица манекенов, и они не ничего не покупают. Поэтому бизнес сейчас идёт хуже.

Дата выхода в эфир 16 января 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

