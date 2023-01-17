Мировые цены на нефть показали рост
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Цена на мартовский фьючерс нефти Brent на бирже ICE в Лондоне дошла до отметки в 86 долларов за баррель первый раз с 3 января.
К 17.04 мск цена на нефть марки Brent росла на 1,86%, она доходила до показателя в 86,03 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
К 17.07 рост этой марки застопорился на отметке в 86,01 доллара за баррель, мартовский фьючерс на нефть WTI рос на 1,06%, до 80,96 доллара за баррель.
Ранее сооющалось, что цена нефти марки Brent преодолела символическую ометку 80 долларов за барель.
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