 

Новый министр обороны Германии пообещал выложиться на 150% с первого дня работы

17.01.2023, 17:25, Новости дня
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Новый министр обороны Германии Борис Писториус, который сменил на посту главы ведомства Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы выложиться на 150%.

«Я хочу сделать бундесвер сильным – для будущих времен», – передает РИА «Новости» слова Писториуса.

Министр поблагодарил за оказанное ему доверие. Он отметил, что даже в мирные времена работа в минобороны – это сложная задача, а в условиях украинского конфликта становится еще более сложной задачей.

Во вторник стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны 62-летнего Писториуса, занимавшего с 2013 года пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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