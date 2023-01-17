Новый министр обороны Германии пообещал выложиться на 150% с первого дня работы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Новый министр обороны Германии Борис Писториус, который сменил на посту главы ведомства Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы выложиться на 150%.
«Я хочу сделать бундесвер сильным – для будущих времен», – передает РИА «Новости» слова Писториуса.
Министр поблагодарил за оказанное ему доверие. Он отметил, что даже в мирные времена работа в минобороны – это сложная задача, а в условиях украинского конфликта становится еще более сложной задачей.
Во вторник стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны 62-летнего Писториуса, занимавшего с 2013 года пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет