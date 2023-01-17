Темперамент и подсознание: что означает Луна в каждом доме натальной карты

Натальные карты — это индивидуальный гороскоп по дате и времени рождения. Они позволяют узнать кармическую судьбу человека, его возможности и склонности на жизненном пути. Зная, что означает Луна в каждом из домов натальной карты, можно правильно планировать свою жизнь, принимая неизменно верные решения.

Чтобы узнать, в каком доме находится Луна у конкретного человека, можно воспользоваться многочисленными специализированными сервисами в интернете. Нужно будет лишь в соответствующей форме указать время и дату своего рождения, что позволит получить свою собственную натальную карту. Информация из этой статьи позволит узнать, что ожидает человека в зависимости от его персонального гороскопа и расположения Луны.

Луна в индийской астрологии означает женское материнское начало, любовь, доброту и мир. Если человеком управляет такое небесное тело, то его жизнь на уровне подсознания — это настоящий эмоциональный ураган. Луна оказывает влияние на различные дома натальных карт, неизменно сказываясь на настоящем и будущем.

Луна в первом доме

Расположение Луны в первом доме наделяет человека мужеством и привлекательной внешностью. Такие люди жизнерадостны, они проводя свою жизнь в веселье. Они одинаково любят общение и путешествия. Такие люди быстро находят контакт с незнакомцами, это прекрасные друзья и коллеги по работе. Луна в первом доме означает, что человек будет крайне чувствительным. У него сильно развито воображение, что помогает ему правильно решать любые жизненные сложности.

Такие люди склонны к переменам, но при этом отличаются верностью и любят своего спутника в жизни. Люди с Луной в первом доме общительны и легко находят контакт, но при этом они не идут на компромиссы по отношению к их ценностям. Считается, что Луна в первом доме приносит человеку счастье и успех в любовных делах. Такие люди с легкостью добиваются поставленных перед собой целей. Луна в первом доме сулит успех и счастье.

Луна во втором доме

Луна на втором доме говорит о финансовой успешности такого человека, у которого будет большая и счастливая семья. Такое расположение небесного тела свидетельствует о перспективах при получении высшего образования. Обычно такие люди культурные и спокойные, при этом они добиваются успехов в построении карьеры.

Люди с Луной во втором доме неизменно пользуются уважением своих близких, родственников и коллег по работе. Такой человек тесно связан со своей семьей, причем женское начало помогает накоплению богатства и поддерживает брак.

Луна в третьем доме

Луна в третьем доме говорит о творческом начале у человека. Ему будет любопытно узнавать что-то новое, учиться и развиваться. Однако такие люди имеют определенные проблемы с четким и понятным выражением своих мыслей. Поэтому им бывает сложно правильно ставить перед собой важные цели. Люди с Луной в третьем доме имеют прекрасные отношения с их родственниками, братьями и сестрами. Если по роду службы такой человек оказывается на виду у публики, то у него есть все возможности добиться славы и признания. Такие люди щедры, благодушны и часто занимаются благотворительностью.

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Луна в четвертом доме

Люди с положением Луны в четвертом доме в особенности имеют близкие отношения с их родителями. Такой человек имеет жизнерадостный нрав и дарит всем своим близким отличное настроение. Такие люди испытывают душевный покой и редко когда сталкиваются со сложностями в жизни. Благодаря своей общительности они с легкостью находят контакт, у них много друзей, они пользуются уважением в обществе.

Луна в пятом доме

Луна в пятом доме сулит человеку успех в любовных делах. Таких людей тянет к развлечениям, но при этом они успешны в работе и финансово благополучны. Такой человек счастлив в семье, он умен и смел. Однако нужно помнить о склонности к азартным играм, которых следует избегать всеми силами. Такие люди любят спорт и искусство, они успешны в жизни, что объясняется их харизмой. При этом им нужно будет стараться избегать стресса и раздражительности, в подобном случае они смогут всегда принимать правильные решения.

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Луна в шестом доме

Согласно ведической астрологии, Луна в шестом доме не приносит чего-либо хорошего человеку. В итоге им приходится часто менять работу, могут появиться трудности с тем, чтобы поддерживать связь с родителями или партнерами и супругами. Такие люди могут иметь проблемы со здоровьем, в особенности с глазами и желудком. Им приходится добиваться всего исключительно своими силами, поэтому нужно много учиться и упорно работать. Людям, у которых Луна в шестом доме, нужно в жизни полагаться исключительно на самих себя.

Луна в седьмом доме

Люди с Луной в седьмом доме любят путешествовать, а их жизнь неразрывно связана с водой. Они могут проявлять нетерпимость в решении тех или иных проблем, но это скорее настойчивость, которая является их достоинством. Такие люди преуспевают в бизнесе, из них получаются прекрасные юристы. Люди с Луной в седьмом доме любят глазами, они склонны к чувственности и неизменно близки со своими партнерами.

Луна в восьмом доме

Луна в восьмом доме может показывать, что человеку придется столкнуться с различными сложностями и проблемами в жизни. Такие люди склонны к чувственности, они живут эмоциями, поэтому часто принимают неправильные решения. В семье такой человек будет ревнивым, что может повлиять на его брак и отношения с супругом. Им нужно учиться держать свои чувства и эмоции под контролем, что позволит избежать многих проблем.

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Луна в девятом доме

Люди с положением Луны в девятом доме считаются счастливчиками, они смелые и интеллектуально развиты. Удача на их стороне с самой юности. Такие люди не испытывают каких-либо проблем с финансами и любят путешествовать, открывая для себя что-то новое. Такой человек неизменно успешен в работе и быстро продвигается по карьерной лестнице. У людей с Луной в девятом доме всегда хорошие отношения с семьей и с родственниками. Они любят проводить время вместе с друзьями, неизменно пользуясь хорошей репутацией среди своих близких.

Луна в десятом доме

Люди с Луной в десятом доме отличаются работоспособностью и обладают прекрасным умом, поэтому они часто успешны в жизни. Это отличные профессионалы, которые считаются хорошими специалистами в своей работе. Такие люди имеют крепкие и близкие отношения со своей семьей, в том числе с родителями. Человек с Луной в десятом доме амбициозен, поэтому он часто добивается успеха в бизнесе и политике. Такие люди отличаются долголетием и крепким здоровьем.

Луна в одиннадцатом доме

Положение Луны в одиннадцатом доме говорит об изменчивой личности. Такой человек хорошо развит интеллектуально, он любит путешествовать и знакомится с новыми людьми. Упорный труд помогает им добиться богатства и репутации в обществе. Такие люди неизменно талантливы, но им часто сложно реализовать все свои возможности из-за их переменчивого характера. Люди с Луной в одиннадцатом доме добиваются успеха в политике.

Луна в двенадцатом доме

Люди с Луной в двенадцатом доме любят спокойствие и уединение. Они часто бывают одиноки, но получают удовольствие от такого времяпрепровождения. Такие люди любят отдых и развлечения, но им часто требуется много работать, чтобы добиться успеха в жизни. Их могут поджидать различные ограничения в жизни, в том числе в продвижении по карьерной лестнице или при построении отношений.