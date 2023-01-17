 

Спасибо, хоть не материлась: как вела себя эксцентричная Ахеджакова у гроба Чуриковой

17.01.2023, 16:54, Разное
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В Храме Христа завершилась панихида по Инне Чуриковой. Проститься с ней пришли Евгений Миронов, Людмила Поргина, Александра Захарова, Виктор Раков. Но самое пристальное внимание было приковано к Лие Ахеджаковой.

84-летяя актриса славится эксцентричностью на сцене и в жизни. И все ждали от нее выходки, как было на похоронах Валентина Гафта в декабре 2020 года.

Тогда актриса у гроба коллеги хохмила, рассказывала анекдоты и даже материлась. “Без нецензурной лексики невозможно говорить о Валечке, без этого его нет, – пояснила актриса. – Он меня столько раз посылал на три буквы! Просто во время спектакля!”

“Я помню гастроли спектакля “Трудные люди” в американском казино, – вспоминала у гроба Ахеджакова. – У всех нас было плохо с памятью – у Кваши, у Гафта, у меня. И в какой-то момент во втором актер Валя забыл текст. Стал громко спрашивать у коллег: “Квашонок, что дальше? Лилек, что говорить?” Я замерла, собралась, и, как могла, подсказала. Валя пошел дальше, и тут оказалось, что это слова из первого акта. Надо видеть лицо Гафта, когда он ненавидит. Он громко, на весь зал, сказал: “Ну, Лилек, ну и б***ща ты! Так б***щей и проживаю до сих пор!”

Слава Богу, на прощании с Чуриковой обошлось без этого. Ахеджакова взяла себя в руки, сдержалась и не стала хохмить и материться.

Напомним, 4 января Инна Чурикова была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.


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