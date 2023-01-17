“Она этого хочет”: заявлено о тайных желаниях оставшейся одной Волочковой

46-летняя

экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова уже после завершения театральной

карьеры прославилась своими многочисленными романами. Вот только продолжительность

каждого из них совсем невелика — только поклонники привыкают к одному кавалеру,

как тут же на горизонте появляется новый.

В разговоре с

Пятым каналом психолог Александра Миллер порассуждала, что же мешает Анастасии

встретить “того самого”, выйти замуж и строить долгие отношения. В разговоре

было заявлено о тацных желаниях Волочковой. По мнению эксперта, многочисленные

романы — это всего лишь попытка привлечь внимание. И пока личная жизнь не

складывается, внутри у женщины копится потенциал нереализованной любви.

Так, психолог

поясняет, что, скорее всего, Анастасия Волочкова очень хочет серьезных

отношений, и даже готова взять эту ответственность. У нее есть желание любить,

быть нежной, отдаваться партнеру. Она, можно сказать, кричит об этом

потребности.

“Она всего

этого хочет, но, тем не менее, показывает совершенно другое”, — рассуждает

эксперт.

Пагубные

привычки, эпатаж и странное поведение отпугивает достойных мужчин. Возможно,

оставшейся одной на мальдивском пляже Анастасии Волочковой стоит задуматься,

какие привычки могут привлечь настоящего мужчину.