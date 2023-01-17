 

“Она этого хочет”: заявлено о тайных желаниях оставшейся одной Волочковой

17.01.2023, 16:54, Разное
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46-летняя
экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова уже после завершения театральной
карьеры прославилась своими многочисленными романами. Вот только продолжительность
каждого из них совсем невелика — только поклонники привыкают к одному кавалеру,
как тут же на горизонте появляется новый.

В разговоре с
Пятым каналом психолог Александра Миллер порассуждала, что же мешает Анастасии
встретить “того самого”, выйти замуж и строить долгие отношения. В разговоре
было заявлено о тацных желаниях Волочковой. По мнению эксперта, многочисленные
романы — это всего лишь попытка привлечь внимание. И пока личная жизнь не
складывается, внутри у женщины копится потенциал нереализованной любви.

Так, психолог
поясняет, что, скорее всего, Анастасия Волочкова очень хочет серьезных
отношений, и даже готова взять эту ответственность. У нее есть желание любить,
быть нежной, отдаваться партнеру. Она, можно сказать, кричит об этом
потребности.

“Она всего
этого хочет, но, тем не менее, показывает совершенно другое”, — рассуждает
эксперт.

Пагубные
привычки, эпатаж и странное поведение отпугивает достойных мужчин. Возможно,
оставшейся одной на мальдивском пляже Анастасии Волочковой стоит задуматься,
какие привычки могут привлечь настоящего мужчину.


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