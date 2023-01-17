Мнение: А почему вы не напишете свой Виндоуз?

Народ возмущается российскими программистами, которые не могут сравниться с американскими. Цитирую типичное, из беседы про импортозамещение: «Так и пишите программы лучше западных и дешевле, создайте конкуренцию, зачем мне покупать западную деталь, если есть отечественный аналог, причём дешевле и лучшего качества? Будьте конкурентоспособны, или у российских программистов мозги хуже?».

Длинная история коротко: так не работает.

Теперь чуть подробнее. Чтобы сделать аналог Виндоуз, огромной операционной системы, надо потратить огромные же ресурсы. В Микрософте работает 220 тысяч человек, его доходы измеряются сотнями миллиардов долларов. При необходимости Микрософт мог бы потянуть военный бюджет, как у России, и корпорация всё ещё работала бы в плюс.

Допустим, мы нашли нужную сумму и начали разрабатывать полноценный аналог Виндоуз, российскую ОС ОкнаШмокна. Дальше в дело вступает фактор времени. Микрософт разрабатывает Виндоуз с 1985 года, вот уже 38 лет. Чтобы сделать то же самое с нуля, потребуется меньше времени, так как нужный опыт в сообществе уже накоплен, и так как большую часть старого опыта можно смело отбросить, но всё же как минимум 5-10 лет разработка серьёзного продукта займёт. За это время Микрософт ещё продвинется вперёд, и нам снова придётся его догонять. Таким образом, готовый продукт мы получим далеко не сразу, наши вложения будут надолго заморожены.

Дальше придётся сделать нашу новую систему совместимой со всей огромной экосистемой Виндоуз — от текстовых редакторов до драйверов видеокарт. На это также уйдут огромные ресурсы, так как сторонних программ — бесчисленное количество, и под каждую из них наши ОкнаШмокна придётся дорабатывать напильником. Микрософт этих расходов не несёт — условный разработчик принтера сам прикладывает усилия, чтобы его принтер нормально работал под Виндоуз. Но если мы захотим, чтобы этот принтер работал ещё и под ОкнаШмокнами, нам придётся отлаживать всё самостоятельно, так как разработчику принтера будет на нас наплевать.

Предположим, что мы завершили и этот титанический труд. Теперь у нас есть ещё один Виндоуз — операционная система, которая худо-бедно совместима с оригинальным Виндоуз, и которая не особо хуже его. Повторюсь, на это уйдёт много времени и огромные ресурсы.

Дальше мы обнаружим, что рынок уже занят, так что продать ОкнаШмокна мы… не можем. Покупатели просто не захотят покупать нашу операционную систему, так как им и на Виндоуз нормально, а смена операционной системы для них — излишняя головная боль. Какие-то программы на новой системе не запустятся, какое-то железо будет с ней несовместимо, чему-то придётся переучиваться… ну, серьёзно, зачем оно надо? Если клиент готов платить за операционную систему, то ему, наверное, хочется не ковыряться в чужих багах, а работать, зарабатывать деньги. Более того, Микрософт старается создавать неформальные связи со своими клиентами, так что при попытке предложить ответственному за закупки свою альтернативу, вы имеете шанс услышать в ответ издевательский смех.

Следовательно, нам останется только распространять наши ОкнаШмокна бесплатно. Но тут всё уже занято вторым монстром — системой Линукс, которая развивается вот уже 32 года, и которую многие воспринимают как «Виндоуз для бедных»…

На рынке планеты Земля в 2023 просто нет места для платного аналога Виндоуз. Если какой-нибудь чудак вбухает огромные ресурсы в создание ОконШмокон, он не сможет продать достаточно экземпляров, чтобы окупить хотя бы 1% вложенных в разработку средств. Государственная программа по лобовому финансированию отечественной ОС тоже провалится — планово-убыточные проекты неизбежно обрастают балластом бездельников-коррупционеров, которые сначала выдавливают из своей среды сколько-нибудь способных разработчиков, а потом окончательно отправляют проект на дно. Рекомендую ознакомиться с перечнем попыток создать «убийцу Википедии» за государственный счёт — там были вполне характерные сценарии.

Винить наших программистов в том, что они не победили Микрософт в конкурентной борьбе, было бы несправедливо. В 1980, когда юный Микрософт ещё только готовил почву для захвата рынка, в СССР правил Брежнев, так что пространство для роста у отечественного Вильяма Воротина отсутствовало. Напомню, как раз в этом году группа советских инженеров пришла к заместителю министра радиопромышленности Николаю Горшкову, чтобы получить разрешение на разработку нового персонального компьютера. Замминистра выдал знаменитую реплику:

Ребята, хватит заниматься ерундой. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ — это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно!

На Западе, кстати, многие солидные люди ошибались примерно так же — в ту романтическую эпоху мало кто мог предвидеть взрывной рост компьютерных технологий. Но американский инженер, получив отказ в Пентагоне или у Ай-Би-Эм, открывал собственную фирму, а позже, на волне бурного развития рынков, его фирма превращалась в огромную корпорацию. У советских инженеров такого выбора не было. Отказ начальства означал для советского инженера фактическое закрытие проекта.

Дальше у нас был распад СССР и хаос лихих девяностых. А когда всё устаканилось, Микрософт уже безнадёжно доминировал не только в России, которую он подсадил на иглу своих продуктов при помощи пиратов, но и во всём мире.

Всё вышесказанное значит, что конкурировать с западным ПО в наивно-лобовой манере уже поздно. Полный аналог Виндоуз можно было попытаться создать в 1985 году, а лучше — ещё раньше, во времена ДОС. Сейчас работать имеет смысл в других направлениях.

Во-первых, развивать альтернативные системы на основе Линукса, сообщество которого хоть и поражено западной идеологической гнилью, но всё же остаётся ещё достаточно открытым, чтобы использовать его наработки в качестве базы. Этим занимается, например, команда Альт Линукс, куда входит известный вам блогер Михаил Шигорин (gvy).

Во-вторых, бороться за небольшие ниши, в которые корпорации не могут пролезть из-за своего монструозного размера. К примеру, у российских военных есть собственная операционная система, МСВС, которая достаточно хорошо защищена от посягательств менеджеров по продажам из Микрософта.

В-третьих, подтягивать морально устаревшее законодательство к современным реалиям. С точки зрения здорового капитализма, Микрософт — монополист, то есть нерыночное образование. Следовательно, для нормальной работы рынка следует использовать опыт борьбы с другим знаменитым монополистом, Стандарт Ойл Рокфеллера. Как минимум надо расчленить Микрософт на несколько частей, нужно обязать корпорацию открыть исходный код и все свои форматы, нужно запретить Микрософту поставлять что-либо в комплекте с голой операционкой, нужно обложить корпорацию дополнительными налогами.

Пока что из политических соображений это невозможно, но постепенно, совместно со странами БРИКС и даже с Евросоюзом, мы неизбежно будем двигаться к законодательному пресечению деструктивной вольницы корпораций. Я пишу «корпораций», а не «Микрософта», так как всё вышесказанное относится не только к Микрософту, но и к Гуглу, и к Фейсбуку, и к Твиттеру, и Адобу, и к Убисофту, и к прочим американским компаниям. Я разобрал сегодня Виндоуз только потому, что это очень наглядный, известный каждому образец.