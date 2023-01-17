Скандалы: «Несмотря на санкционное давление»

Как росли нефтегазовые доходы России в прошлом году

Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Также он сообщил о резком росте поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири» — они выросли на 49%. Более скромные показатели продемонстрировал экспорт нефти из РФ – рост составил 7%.

Что рассказал Новак на совещании правительства – в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер РФ Новак отчитался перед премьером Михаилом Мишустиным об итоговых показателях нефтегазовой отрасли за 2022 год.

«Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 триллиона рублей», — сообщил он.

Экспорт нефти, по его словам, вырос на 7%. Добыча выросла на 2% или на 10 млн тонн.

Также он сообщил, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году вырос на 8%, до 46 млрд кубометров в год. Экспорт по трубопроводам при этом снизился на 30% — из-за санкционных ограничений и диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», напомнил Новак.

Вице-премьер отметил, что данных показателей удалось добиться, несмотря на санкционное давление недружественных РФ стран.

«Коммерсантъ» на основе данных аналитической системы Kpler ранее выяснил, что экспорт СПГ в европейские страны рос на протяжении всего 2022 года. По оценкам аналитиков, на СПГ пришлось около 25% от общего уровня поставок газа. Так, например, завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» увеличил поставки в Евросоюз примерно на 13,5%, до 14,65 млн т.

Производством СПГ в России занимаются заводы «Сахалинской Энергии» («Газпром» и японские Mitsui и Mitsubishi), «Ямал СПГ» (НОВАТЭК, китайские CNPC и SRF и французская TotalEnergies), «Газпром» на станции «Портовая», ООО «Криогаз-Высоцк» ( предприятие НОВАТЭКа и Газпромбанка), ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «НОВАТЭК — Челябинск».

Снижение поставок газа в Европу связано также с инцидентом на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», который произошел 26 сентября. Тогда в Балтийском море была обнаружена утечка на месте залегания трубопроводов, выяснилось, что повреждены две нитки газопровода «Северный поток — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2». Позже сейсмологи сообщили, что на маршрутах пролегания газопроводов было зафиксированы взрывы. ФСБ РФ завела дело о международном теракте. 6 октября шведские власти сообщили о завершении расследования по факту инцидента, правоохранители подтвердили факт взрывов, однако организаторы и исполнители не были названы.

Рост «Силы Сибири»

Наиболее существенный рост показали поставки газа по российско-китайскому газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного договора между «Газпромом» и CNPC, он составил 49%. В 2022 году поставки составили 15,5 млрд кубометров газа, когда как в 2021 году – 10,4 млрд кубометров. Суммарно за 2019 и 2020 годы было прокачано 4,1 млрд кубометров.

«Увеличены были поставки по «Силе Сибири» в Китайскую Народную Республику. Объем поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров газа»,

— сказал Новак на совещании правительства.

В ходе реализации проекта «Сила Сибири» планируется наращивать объем прокачки и к 2025 году выйти на показатели в 38 млрд кубометров в год. Также с Китаем связаны поставки газа с Дальнего Востока, в январе 2022 «Газпром» подписал с CNPC 25-летний контракт на поставку дополнительно 10 млрд кубометров газа в год, поставки будут идти с Дальнего Востока. В августе 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания начала проектирование «дальневосточного» маршрута.

Внутренний рынок и газификация регионов

Вице-премьер также сообщил, что на внутренний рынок поставлено 484 млрд кубометров газа. В 2021 году этот показатель составил 470 млрд кубометров.

«Было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков 504 тыс. домовладений, что в 2,5 раза больше уровня предыдущих лет. Общий уровень газификации к концу года достиг 73%», — сообщил он.

Также Новак назвал «важнейшей задачей» газификацию регионов России в рамках исполнения поручения президента РФ Владимир Путина от 2020 года, когда «Газпрому» поставили задачу обеспечить поэтапное завершение газификации до 2030 года без привлечения средств российских граждан. Целевой уровень газификации – 83%, в 2020 году показатель достиг 71,4%.

Экспорт угля из России по итогам прошлого года снизился на 7,6%, однако выросли поставки на внутренний рынок — на 6,8%, отметил Новак. Добыча угля в России по итогам 2022 года выросла на 0,3%.

Ситуация с нефтью

2 декабря 2022 года страны G7, Евросоюза, Австралия и Норвегия согласовали ценовой предел на поставки российской нефти на уровне $60 за баррель, он начал работать 5 декабря. С 5 февраля текущего года начнет работать предел цены на нефтепродукты. Тогда же вступит в силу европейское эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемой по морю.

Ограничения позволяют странам, не входящим в ЕС, закупать российскую нефть, однако запрещают предоставлять страховку, суда и любые услуги для перевозки нефти по морю, если ее стоимость выше $60. В ответ на санкции президент России Путин в конце декабря утвердил указ с ответными мерами на потолок цен на нефть: сырье запрещено продавать, если в контракте прямо или косвенно указан механизм фиксации предельной стоимости — то же касается и нефтепродуктов. Москва неоднократно заявляла, что примененный западными странами механизм не является рыночным и может привести к дефициту сырья в регионе.

В связи с ограничениями Россия нарастила поставки нефти в Китай, Индию и Белоруссию с крупным дисконтом, который в 2022 году, по словам замглавы Минэнерго Дениса Дерюшкина, составлял от $20 до $40 за баррель.

Сегодня, 16 января, Reuters сообщил, что минимум четыре китайских супертанкера занимаются доставкой в КНР российской нефти Urals. По данным агентства, еще одно судно направлялось в Индию.

«Учитывая, что цены на нефть марки Urals намного ниже установленного ценового предела, торговля Urals по существу является законной», — отметил один из руководителей китайской фирмы, участвующей в поставках. Его имя агентство не приводит.

Reuters отмечает, что Россия продает Индии нефть с дисконтом $12–$15. Средняя цена нефти Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну, сообщил российский Минфин — это на 18,5% ниже, чем месяцем ранее, когда ее стоимость составляла $57,49.

На фоне санкций Россия в ноябре обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, за месяц Россия экспортировала туда 7,8 млн тонн нефти, тогда как Саудовская Аравия поставила 6,6 млн тонн. При этом относительно октября экспорт из РФ вырос лишь на 1%, когда как саудовские поставки упали на 17%. За 11 месяцев уровень поставок нефти в КНР вырос на 10,2% — в годовом выражении до 79,78, и превысили показатели 2021 года в 79,64 млн тонн.

Михаил Родионов

Оригинал материала: “Газета.ру”