Советник офиса Зеленского Арестович написал заявление об отставке

Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Как передаёт «Корреспондент», Арестович пошёл на такой шаг после слов о событиях в городе Днепр, вызвавших общественный резонанс.



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Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Как передаёт «Корреспондент», об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Написал заявление об уходе. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, следовательно, в отставку», — написал Арестович и обнародовал своё заявление об увольнении в соцсети.

В одном из комментариев к посту он добавил: «Прошлый раз, когда я ушёл, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз».

Как напоминает издание, Арестович написал своё заявление после слов о событиях в городе Днепр, вызвавших общественный резонанс. Тогда он сказал, что средства украинской ПВО отработали по российской ракете и она упала на дом. Позже в ВСУ заявили, что не имеют возможности сбивать такие ракеты, а все подобные заявления об этом — ошибочны.