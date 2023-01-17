Болельщикам запретили приносить флаги России и Белоруссии на трибуны Australian Open

Фанатам запретили приносить флаги РФ и Белоруссии на трибуны Australian Open, пишет The Guardian. Это решение Федерация тенниса Австралии приняла после жалобы посла Украины на российский триколор у зрителей матча первого раунда турнира между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль.



AP

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) запретили болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за критики посла Украины, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что, как и во многих других видах спорта, российские и белорусские теннисисты в этом году выступают на турнире под нейтральным флагом из-за украинского конфликта. При этом Федерация тенниса Австралии разрешала болельщикам демонстрировать поддержку игрокам из РФ и Белоруссии, уточняя, что это не должно создавать неудобств другим зрителям.

В понедельник во время матча раунда Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль на трибунах можно было заметить российский флаг. Своё недовольство этим выразил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко, призвав организаторов турнира принять меры.

Во вторник Федерация тенниса Австралии подтвердила, что запретит флаги РФ и Белоруссии на территории Мельбурн-парка до конца первого в этом году турнира Большого шлема.

«Наш первоначальный подход заключался в том, что фанаты могли приносить флаги, но не могли размахивать ими, создавая неудобства. Вчера у нас был инцидент, когда у корта был вывешен флаг, — сказано в заявлении федерации. — Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и нашими болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом».



Тем не менее флаг РФ можно было увидеть на трибунах арены Джона Кейна во время матча между россиянином Андреем Рублёвым и австрийцем Домиником Тьемом во вторник.

Тот факт, что во вторник зрители на трибунах размахивали российским флагом, Федерация тенниса Австралии подтвердила газете The Guardian Australia. «Со зрителями поговорила охрана, и они убрали флаг», — добавил представитель федерации.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в первом раунде чешку Терезу Мартинцову, прокомментировала запрет на флаги на трибунах, отметив, что никак не может повлиять на ситуацию. «Я действительно думала, что спорт не имеет ничего общего с политикой. Но если все чувствуют себя лучше таким образом, то это нормально. Без флагов — так без флагов», — сказала спортсменка.

The Guardian также отмечает, что Байндль одержала победу над Рахимовой со счётом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1.