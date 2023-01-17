Такер Карлсон – люди больше ничего не решают — спецслужбы могут выбирать, кто будет президентом США

Все крупные СМИ признали, что Байден незаконно хранил секретную документацию, хотя многие и пытаются оправдать его действия. Однако на всю эту ситуацию нужно смотреть под иным углом, заявил Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Ведущий убеждён, что в отношении бывшего и нынешнего президентов выдвинули наиболее просто инкриминируемые обвинения неспроста: вероятно, ФБР планирует решать, кому участвовать в президентской гонке 2024 года.

Возможно ли, что Джо Байден живёт на деньги своего сына, в том числе заработанные в результате связей с иностранными правительствами? Они, предположительно, имели совместный банковский счёт. Стоит помнить, что, когда Хантер Байден бросил свою жену и троих детей, они фактически остались без гроша. Могло ли быть так, что деньги ушли Джо Байдену, чьим домом «владел» Хантер? Мы не знаем наверняка, но это весьма и весьма интересные вопросы. По крайней мере, СМИ по сути признали, что Джо Байден незаконно хранил секретные документы. Они признают это.

ВЕДУЩАЯ MSNBC: Республиканцы сходят с ума из-за этой ситуации. Как Белый дом может её обыграть?

РОБЕРТ ГИББС, бывший пресс-секретарь Белого дома: Им не нужно пытаться выкручиваться, ведь найденные документы находились там по ошибке.

ГОСТЬ CNN: Реальность такова, что инциденты действительно происходят постоянно! Может, это и не аргумент, но тут имеет место человеческий фактор.

ГОСТЬ MSNBC: Куда проще случайно унести 12 документов, и, напротив, сложно объяснить, как у тебя оказалось 325 документов. Нынешний случай можно легко объяснить: это могло произойти даже по чистой случайности.

ПИТЕР СТРАК, бывший заместитель главы отдела контрразведки ФБР: Какой бы чувствительной ни была эта информация, практически каждый день кто-то в правительстве США нарушает регламент работы с секретными данными. К сожалению, это очень и очень частые ситуации. Но нынешняя история не имеет ничего общего с очевидной попыткой передачи информации кем-либо иному государству.

Бывший заместитель директора ФБР анализирует новости! Интересно посмотреть на ситуацию со стороны: если месяца три назад спросить кого-либо интересующегося политикой — кто является основными претендентами на президентский пост в 2024 году, — то, конечно, назовут действующего президента Байдена и его предшественника Дональда Трампа. В отношении этих же двух людей сейчас ведётся федеральное расследование, им вменяют в вину неправомерное обращение с документами — одно из самых идиотских обвинений в нашем уголовном кодексе. А также наиболее удобное для манипуляций в политических целях. Кто же побеждает в этой ситуации? Несменяемая бюрократия, которая решает, кто может и не может избираться в президенты! Любите вы Трампа или нет, нравится ли вам Байден или не нравится — вы, как американский избиратель, можете принимать решение, потому что у нас демократия. Вам дано право решать, кто будет президентом, потому что вы голосуете. У Питера Страка и гнусных типов из ФБР, которые не покидают Вашингтон и на самом деле руководят правительством, нет права принимать такие решения, потому что это не демократия! Это нечто весьма мрачное. Тем не менее в отношении двух основных кандидатов в президенты сейчас ведутся расследования с привлечением независимых прокуроров. Люди больше ничего не решают. Всё решают те, кто управляет правительством на самом деле. Это интересно.

Дата выхода в эфир 16 января 2023 года.