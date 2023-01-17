Путин позволил крупным компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров

Российский лидер Владимир Путин установил временный порядок принятия решений касательно ряда крупных российских акционерных обществ в сфере машиностроения, энергетики и торговли.

Согласно нововведению, органы управления таких компаний смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Разрешение затронет компании, которые соответствуют таким критериям, как введенные санкции против владельцев или бенефициаров или имеющиеся доли в уставном капитале у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами (при условии, что эти доли не превышают 50%, а размер выручки организации за предшествующий решению год превышает 100 млрд рублей), передает ТАСС.

Так, если в состав органа управления входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры вправе принять решение не учитывать их голоса.

Тем временем инвесторы из США стали скупать европейские энергетические компании.

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