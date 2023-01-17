Путин: В России ведется работа по поддержке предприятий

В РФ ведется работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, приняты специальные меры поддержки целого ряда секторов национальной экономики.

«Например, уже ведется системная, кропотливая работа бизнеса и органов власти, чтобы помочь этим предприятиям. Причем не только выйти на докризисный уровень, но и обеспечить их долгосрочное, стратегическое развитие, с опорой на новые технологические и производственные решения. И я прошу правительство, что называется, постоянно здесь держать руку на пульсе», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что важно в полном объеме реализовать намеченные планы по строительству и реконструкции дорог, а также постараться сделать это опережающим темпом.

«Важно не просто в полном объёме реализовать намеченное, но и постараться сделать это опережающим темпом. Качественные и безопасные дороги – это основа для запуска новых, дополнительных инвестиционных проектов в промышленности, в сельском хозяйстве, для строительства социальных объектов и жилых кварталов, для повышения связанности наших территорий, включая новые субъекты федерации», – сказал Путин.

Он добавил, что в 2022 году был хороший результат. Глава государства уточнил, что также в прошлом году было построено и реконструировано 1600 километров.

Ранее Путин установил временный порядок принятия решений касательно ряда крупных российских акционерных обществ в сфере машиностроения, энергетики и торговли.

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