В офисе президента Украины удовлетворили просьбу Арестовича об отставке

Офис украинского президента удовлетворил прошение Алексея Арестовича об уходе от должности внештатного советника, сообщил пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров.

Глава аппарата офиса президента Мария Витушок подписала приказ об увольнении Арестовича, сообщил Никифоров «Украинской правде», передает ТАСС.

Напомним, Арестович объявил, что подал в отставку после того, как заявил о разрушении жилого дома в Днепропетровске после падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. Это заявление вызвало негодование ряда должностных лиц на Украине.

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