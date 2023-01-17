В офисе президента Украины удовлетворили просьбу Арестовича об отставке
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Офис украинского президента удовлетворил прошение Алексея Арестовича об уходе от должности внештатного советника, сообщил пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров.
Глава аппарата офиса президента Мария Витушок подписала приказ об увольнении Арестовича, сообщил Никифоров «Украинской правде», передает ТАСС.
Напомним, Арестович объявил, что подал в отставку после того, как заявил о разрушении жилого дома в Днепропетровске после падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. Это заявление вызвало негодование ряда должностных лиц на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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