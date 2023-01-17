 

Двое граждан Украины подрались у газетного киоска в Москве из-за спора о статье Медведчука

17.01.2023, 15:33, Разное
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В отдел полиции по столичному району Южное Бутово 16 января 2023 года были доставлены два украинца, которые устроили драку в одном из торговых центров.

В ходе разбирательства было установлено, что причиной конфликта стала статья Виктора Медведчука «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», которая была опубликована накануне в газете «Известия».

Война в Украине– Между двумя гражданами Украины 16 января в районе 14 часов произошла драка возле газетного киоска, расположенного в торговом центре «Собянинский». Как показали задержанные, изначально у них возник спор по поводу статьи в одном из федеральных изданий, – сообщил пресс-секретарь РОВД.

По показаниям свидетелей, по очкам от жюри, состоявшего из присутствовавших зрителей, победителем в драке признан пожилой мужчина, который выступал в поддержку Медведчука.

– Тот, который был за Медведчука, сначала орал на молодого, который его критиковал. Когда дошло до драки, то этот пенсионер двумя ударами нокаутировал оппонента, а потом хотел заставить его съесть целый номер газеты. Но его уже оттащили, – рассказал журналистам Бахтиёр, продавец одного из торговых павильонов.

В настоящий момент мужчины отпущены из полиции под обязательства о явке, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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