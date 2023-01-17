 

Скандалы: Судьба наследства Инны Чуриковой

17.01.2023, 15:15, Разное
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Кому достанется «дворянская усадьба» актрисы

Диванные эксперты, как водится, предвкушают битву за наследство Чуриковой. У народной артистки помимо квартиры в центре Москвы имелась недвижимость на Николиной горе — по соседству с владениями Михалковых-Кончаловских. Дом, который сама актриса называла дворянской усадьбой, стоит около 300 млн рублей. Это наследство мужа Чуриковой — Глеба Панфилова и единственного сына звездной четы Ивана.

На самом деле никакой схватки не предвидится, и трясти грязным бельем никто не собирается. У Глеба Анатольевича и его наследника теплые отношения. Если завещания Инна Михайловна не оставила, значит, половину имущества должен будет наследовать ее супруг, а другую половину он поделит пополам с сыном.

Кстати, о «дворянской усадьбе» Чуриковой-Панфилова ходят легенды. Говорят, что она действительно напоминает классическое поместье и поражает воображение богатыми интерьерами. По словам блогера Юлии Иониной, это роскошно обставленный трехэтажный кирпичный особняк светло-бежевого цвета. Белоснежные балюстрады, старинные оконные рамы, колонны — все это как будто переносит свидетеля такой красоты во времена Пушкина и Лермонтова.

На первом этаже расположено несколько гостиных с каминным залом, столовая и кухня. Верхние этажи занимают покои хозяев, — уточняет блогер. — В комнатах дорогая мебель из ротанга и итальянской кожи, раритетные комоды, рояль, старинные лампы с абажурами, коллекция антиквариата и уникальных предметов роскоши.

На полах — паркетная дубовая доска, на стенах, оклеенных оранжево-золотистыми обоями с растительным принтом — множество картин. В отделке туалета и ванных комнат использовался дорогой итальянский кафель. На выходе из дома располагается терраса с уютными креслами. Чтобы там можно было отдыхать холодными вечерами, семья установила на веранде большой современный обогреватель.

Кадр из видео

А на придомовой территории Чуриковой высажены красивые кустарники и многочисленные клумбы с цветами. По вечерам это все подсвечивается с помощью гигантских светодиодных шаров.

Трехэтажный дом строился почти десять лет, и все делалось капитально, на века.

Меж тем соседи поговаривают о том, что Панфиловы намерены в будущем расстаться со своей шикарной недвижимостью. Соседка актрисы певица Алена Кравец рассказывает, что до нее дошли слухи о внезапном намерении владельцев продать их элитную недвижимость. Якобы после смерти супруги Глеб Анатольевич высказал такое намерение. Но не успел он это сделать, как из желающих приобрести усадьбу выстроилась целая очередь. В их числе даже сама Алена Кравец. По ее словам, многие заглядываются на имение, называя его барским двором. В этих интерьерах любой почувствует себя дворянином, а не дворецким.

Светлана Репина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”


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