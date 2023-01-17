Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции часов Bvlgari

Певица Лиса, которая является участницей популярной южнокорейской кей-поп-группы Blackpink, стала лицом новой рекламной кампании ювелирного дома Bvlgari. Бренд представил лимитированную коллекцию часов, созданных в коллаборации с исполнительницей.

Сама модель вдохновлена любимым цветком Лисы — эдельвейсом. Он также является символом швейцарских альп, где расположена часовая мануфактура Bvlgari. Гравировку с изображением цветка нанесли на заднюю часть часов. В центре рисунка расположены инициалы певицы. Иллюстрация сопровождается надписью “Fabriqué en Suisse” (“Сделано в Швейцарии”).

Часы с безелем из 18-каратного розового золота представлены в размерах 33 мм и 23 мм. Циферблат с кругом из бриллиантов выполнен в зефирных оттенках: такую расцветку он принимает при определенном свете. Заводная головка украшена натуральным рубеллитом огранки кабошон. Браслет выполнен из полированной и матовой нержавеющей стали.

Фанатам южнокорейской звезды придется поохотиться: тираж часов ограничен. Модель размером 33 мм представлена в количестве 700 экземпляров, 23 мм — всего 300. Вероятнее всего, часы уже могут быть раскуплены, так как звезда успела прорекламировать их на свою 86-миллионную аудиторию.