 

Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции часов Bvlgari

17.01.2023, 14:45, Разное
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Певица Лиса, которая является участницей популярной южнокорейской кей-поп-группы Blackpink, стала лицом новой рекламной кампании ювелирного дома Bvlgari. Бренд представил лимитированную коллекцию часов, созданных в коллаборации с исполнительницей. 

Сама модель вдохновлена любимым цветком Лисы — эдельвейсом. Он также является символом швейцарских альп, где расположена часовая мануфактура Bvlgari. Гравировку с изображением цветка нанесли на заднюю часть часов. В центре рисунка расположены инициалы певицы. Иллюстрация сопровождается надписью “Fabriqué en Suisse” (“Сделано в Швейцарии”).

Часы с безелем из 18-каратного розового золота представлены в размерах 33 мм и 23 мм. Циферблат с кругом из бриллиантов выполнен в зефирных оттенках: такую расцветку он принимает при определенном свете. Заводная головка украшена натуральным рубеллитом огранки кабошон. Браслет выполнен из полированной и матовой нержавеющей стали. 

Фанатам южнокорейской звезды придется поохотиться: тираж часов ограничен. Модель размером 33 мм представлена в количестве 700 экземпляров, 23 мм — всего 300. Вероятнее всего, часы уже могут быть раскуплены, так как звезда успела прорекламировать их на свою 86-миллионную аудиторию. 

 


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