 

СМИ: Селена Гомес встречается с участником дуэта The Chainsmokers Эндрю Таггартом

17.01.2023, 14:45, Разное
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В СМИ давно не появлялась информация о личной жизни певицы Селены Гомес. Фанаты были уверены, что сердце поп-звезды свободно. Однако издание US Weekly сообщило, что исполнительница встречается с диджеем из группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. По словам инсайдеров из близкого окружения, пара много времени проводит вместе.

Они не пытаются скрыть свой роман, тайком посещая частные клубы, однако ведут себя непринужденно и сдержанно, – сообщил один из источников, добавив, что Селена и Эндрю вместе посещают кино и боулинг.

Тем не менее, на многочисленных фото с новогодних каникул в Мексике в компании новой лучшей подруги Николы Пельтц и ее мужа Бруклина Бекхэма бойфренд Селены не засветился:

Селена привязана к возлюбленному и с трудом может оторваться от него, – добавил другой инсайдер.

В сентябре прошлого года стало известно о романе Таггарта с 24-летней дочерью основателя Apple Стива Джобса Евой. Судя по всему, пара прекратила отношения до того, как диджей начал встречаться с Гомес. 

Ранее Селена Гомес пошутила насчет своего веса после бодишейминга из-за неудачного платья, в котором она посетила церемонию вручения “Золотого глобуса”.


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