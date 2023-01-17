В Мексике запретили курить в общественных местах и рекламировать табак

Мексика внесла изменения в закон «О борьбе с табаком», согласно которым с воскресенья в стране запретили курение в общественных местах, рекламу табака и демонстрацию табачных изделий в местах продажи, пишет El País. Таким образом Министерство здравоохранения стремится ограничить доступ подростков к сигаретам и уменьшить количество курящих мексиканцев.



AP

Правительство Мексики борется с табачной промышленностью. Как пишет El País, с воскресенья в стране запретили курение в общественных местах, рекламу табака в любых средствах массовой информации и демонстрацию табачных изделий в местах продажи.

Эти меры являются частью реформы закона «О борьбе с табаком», который был изменён в конце 2022 года. При помощи нового постановления органы здравоохранения стремятся ограничить доступ подростков к сигаретам и уменьшить количество курящих людей, которое, по данным Национального института общественного здравоохранения, оценивается в 15 миллионов человек.

Как отмечает издание, закон оставляет очень мало лазеек для рекламы и продажи сигарет. Постановление правительства гласит, что в стране запрещено «осуществлять все формы рекламы, продвижения и спонсирования табачных изделий» в любых средствах массовой информации. Постановление даже предусматривает санкции в отношении брендов сигарет, размещающих рекламу в социальных сетях, на стриминговых сервисах или в качестве скрытой рекламы в кино или по телевидению. Он также предусматривает запрет выставлениях сигарет на прилавках в магазинах, в которых они продаются. Однако продавать их не запрещается.

Изменения в законе также предусматривают расширение мест, где курение запрещено. Под запрет попали и открытые пространства, где собираются люди. Среди мест, на которые распространяется действие постановления, — «внутренние дворики, террасы, балконы, парки развлечений, игровые площадки или места пребывания или скопления детей и подростков, городские парки, спортивные парки, пляжи». Кроме того, с воскресенья курить запрещается в торгово-развлекательных центрах, на спортивных площадках, на рынках, в ресторанах и кафе, а также на остановках транспорта.

Однако мексиканские предприниматели недовольны изменениями в законе. Некоторые из них объявили, что подадут судебные иски в защиту табачной промышленности.

«Министерство здравоохранения превышает свои полномочия, беря на себя функции законодателя, и это будет первый случай в стране, когда легальный для продажи продукт был скрыт официальным приказом», — гласит заявление десятка деловых палат. Там полагают, что запрет негативно отразится на продажах мелких торговцев. Они также назвали его «злоупотреблением со стороны властей».

El País напоминает, что курение в закрытых помещениях в Мексике запрещено с 2009 года. Эта мера заставила рестораны и бары переоборудовать свои помещения для создания зон для курения. Новое постановление запрещает таким заведениям продавать клиентам еду и напитки во время курения. По оценкам Национального института общественного здравоохранения, курильщик в Мексике выкуривает в среднем 7,4 сигареты в день и тратит на них 287 песо в месяц. При этом в среднем мексиканцы начинают курить в 14 лет.