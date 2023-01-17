Украина стала полигоном для испытания западных вооружений

Украинский конфликт как для американского правительства, так и для ВПК страны оказался настоящей «лабораторией», в которой они изучают не только эффективность своих боевых средств, но и современные методы ведения войны в целом, передаёт CNN. Как пишет сайт канала, американцы поражаются тому, какую смекалку проявляют украинцы, применяя западную технику, — но кое в чём их заинтересовали и россияне.



AP

Когда Украина прошлой осенью вела контрнаступление на позиции российских войск, украинские военные били по россиянам при помощи американских артиллерийских орудий и ракет — но наводку для части этих обстрелов обеспечивало приложение «отечественного производства», которое украинцы разработали буквально в полевых условиях, пишет CNN.

По информации американского канала, написанный украинскими разработчиками код превратил самые обычные и вполне доступные планшеты и смартфоны в «изощрённые системы наведения»: приложение при помощи специального алгоритма обрабатывало спутниковые снимки и другие разведданные, помогая подразделениям на передовой наносить удары по конкретным целям.

Но это приложение лишь один из десятков примеров военных инноваций, которые с февраля прошлого года успела разработать Украина, продолжают корреспонденты канала. «Маленькие пластиковые беспилотники тихо снуют в небе, сбрасывая на российские позиции гранаты и другие боезаряды. Запчасти для ремонта тяжёлой техники в полевых условиях теперь печатаются на 3D-принтерах. Механики превращают обычные пикапы в мобильные ракетные установки. А инженеры придумали способ устанавливать новейшие американские ракеты на старые советские истребители вроде МиГ-29, благодаря чему украинские ВВС спустя девять месяцев после начала конфликта до сих пор могут действовать», — перечисляют журналисты.

Смекалка украинцев изрядно удивила американских чиновников: они не раз нахваливали Киев за умение на ходу создавать из доступных средств технические решения, которые «заполняют тактические пробелы, не покрываемые более тяжёлой и технически продвинутой западной техникой», констатируют авторы материала.

Хотя западные официальные лица не всегда до конца понимают, как работают кустарные оружейные комплексы, создаваемые на Украине — главным образом в связи с тем, что они находятся далеко от зоны конфликта, — они, а вместе с ними и аналитики, работающие с открытыми источниками информации, с уверенностью заявляют: Украина превратилась в настящую «военную лабораторию по производству дешёвых, но эффективных решений», пишет CNN.

А между тем конфликт на Украине также предоставил США редкую возможность изучить, как их собственное оружие показывает себя при интенсивном применении и какие боеприпасы используют для одержания побед обе стороны этого ожесточённого конфликта, продолжают журналисты канала. Так, например, американские офицеры и чиновники Пентагона пристально следят за применением Россией дешёвых «одноразовых» беспилотников, при помощи которых Москва уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины, отмечают авторы.

Украина «однозначно стала во всех смыслах лабораторией по разработке оружия, потому что ни одно из всех этих боевых средств на самом деле в конфликте между двумя промышленно развитыми государствами до этого не применялось», подтвердил CNN анонимный источник, ознакомленный с данными западной разведки. «По сути это испытания в условиях реального боя», — подчеркнул собеседник CNN.

Конфликт также стал для Вооружённых сил США ценнейшим источником данных об эффективности их средств, говорится в материале CNN. По словам американских офицеров, знакомых с реальной ситуацией на передовой, а также британских экспертов, некоторые «распиаренные» комплексы — например барражирующий боеприпас Switchblade 300 или одна из ракет, предназначенных для поражения РЛС противника, — проявили себя не так хорошо, как ожидалось. А вот лёгкая американская РСЗО HIMARS, напротив, сыграла важнейшую роль в успехах украинцев — и при этом американские чиновники смогли усвоить ценные уроки о том, как часто необходимо обслуживать эти системы при настолько интенсивном использовании, пишет телеканал.

Важные данные США получили и о своих гаубицах M777, которые также успели стать одним из важнейших элементов украинской военной машины: выяснилось, что при настолько частых обстрелах в стволах этих гаубиц стираются нарезы, из-за чего они теряют точность, а вместе с ней и эффективность, пишет сайт CNN.

По информации канала, в Пентагоне конфликт изучается и с другой целью — дабы извлечь более масштабные уроки о том, как ведутся боевые действия между двумя развитыми странами в XXI веке. Как поведал CNN американский офицер, одним из основных выводов, который сделали в США, стало то, что буксируемые артиллерийские орудия, по всей видимости, становятся пережитком прошлого: их слишком сложно быстро перемещать для избегания ответных ударов, а в современных условиях, когда повсюду находятся дроны и другие воздушные средства разведки, «спрятаться крайне трудно».

Украинский конфликт оказался полезным и для американского ВПК, представители которого не только изучают характеристики своей продукции, но и рекламируют её. Компания BAE Systems уже заявила, что успешное использоование Россией дронов-камикадзе повлияло на процесс разработки её новой БМП для Сухопутных сил США: инженеры компании усилили бронирование машины, дабы защитить солдат от атак сверху, пишет CNN.

А отдельные элементы американского правительства и ВПК страны попытались при помощи украинского конфликта обкатать новейшие комплексы и решения, подчёркивают журналисты CNN. Так, в первые дни боевых действий Национальное агентство геопространственной разведки США отправило Командованию специальных операций США на европейском театре военных действий пять лёгких разведывательных дронов с оптическими системами высокого разрешения производства компании Hexagon — на тот случай, если они пригодятся на Украине. При этом в официальном перечне закупок Пентагона эти беспилотные аппараты не значатся, что демонстрирует «экспериментальную природу данного конфликта», отмечают авторы. Тогдашний руководитель NGA вице-адмирал Роберт Шарп даже хвалился в публичных выступлениях, что США уже обучили одного из своих «военных партнёров» в Европе применять эти дроны — и отмечал, что они способны собирать данные, находясь при этом над слоем облаков. Впрочем, несмотря на усилия ряда американских чиновников, выяснить, попали ли эти дроны в зону конфликта, так и не удалось, подчёркивают журналисты.

А тем временем многие представители разведывательных и военных ведомств США надеются, что американские компании займутся разработкой собственных дешёвых беспилотников одноразового применения, которые американские военные теперь именуют «дронами истощения», пишет сайт CNN. «Вот бы и мы могли делать одноразовые ударные беспилотники за десять тысяч долларов…» — с грустью признавался один из чиновников в интервью каналу.