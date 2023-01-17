 

Глава МИД Испании заявил о неготовности страны передавать Украине танки Leopard

17.01.2023, 14:30, Новости дня
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Правительство Испании пока что не планирует передавать танки Leopard Украине, сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил другую помощь украинцам в защите своего суверенитета и территории, а также ради установления мира, передает РИА «Новости» его слова.

Также он сообщил, что через несколько дней состоится важная встреча министров обороны ЕС, которые должны будут принять ключевые решения. Также Альбарес подчеркнул, что выступает за сплоченность Евросоюза для установления мира на Украине.

Ранее в Канаде опровергли обсуждение поставок танков Leopard 2 на Украину. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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