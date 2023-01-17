 

Путин обратил внимание на проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах

17.01.2023, 14:30, Новости дня
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Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам указал на то, что в некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, подчеркнул он.

«Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», – передает его слова РИА «Новости».

Путин указал на то, что правительству вместе с субъектами нужно работать над исправлением этой ситуации.

«Главное, у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост реальных зарплат», – сказал глава государства.

Ранее Путин указал, что внедрение инноваций, в частности искусственного интеллекта и роботизации, приведет к появлению более высококвалифицированных рабочих мест, а не к росту безработицы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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