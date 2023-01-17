 

Путин призвал оказаться от экспорта необработанной древесины

17.01.2023, 14:30, Новости дня
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Необходимо прекратить поставки необработанной древесины и поставлять продукцию уже с высокой добавленной стоимостью, сообщил президент Владимир Путин.

«Нужно отказаться от экспорта кругляка, необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок…  затем поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью», – сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Он пояснил, что такой процесс должен ускориться, поскольку для этого есть «все объективные основания и возможности».

Также президент признал, что в лесопромышленном комплексе ситуация остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. В особо уязвимом положении оказались предприятия на Северо-Западе России.

«Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях», – заключил президент.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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